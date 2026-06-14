Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra de Héctor Taurino Landa Cabrera, quien se desempeñó entre 2011 y 2018 como administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, Landa Cabrera habría recibido una residencia ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos.

Las indagatorias señalan que el inmueble habría sido entregado por la empresa Arrendadora Franllutti como contraprestación por un supuesto contrato de servicios que, presuntamente, nunca fue realizado.

La investigación se fortaleció a partir de información proporcionada por una institución financiera, que detectó un incremento patrimonial considerado injustificado y relacionado con la adquisición de la propiedad.

Con base en estos elementos, las autoridades federales solicitaron y obtuvieron del Poder Judicial de la Federación la orden de captura correspondiente.

Posteriormente, mediante labores de vigilancia fija y móvil, agentes de investigación ubicaron al exfuncionario en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Xalapa.

Con apoyo de corporaciones del gabinete de seguridad federal, se implementó un operativo para ejecutar la orden de aprehensión y poner al detenido a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde continuará el proceso legal en su contra.