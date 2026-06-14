“Zar antidrogas” de EU apunta a redes políticas vinculadas al narcotráfico

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WASHINGTON.- La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump mantendrá su estrategia de presión no solo contra las organizaciones criminales, sino también contra funcionarios y actores políticos que presuntamente faciliten o protejan las operaciones de los cárteles.

Durante una entrevista con el programa American Thought Leaders, la funcionaria señaló que la política antidrogas de Washington busca desmantelar tanto las estructuras operativas de los grupos criminales como las redes financieras y de protección que les permiten operar.

Carter aseguró que las autoridades estadounidenses trabajan para identificar a quienes colaboren con estas organizaciones, al tiempo que buscan frenar los recursos económicos que sostienen sus actividades.

“Hay que seguir el dinero y quitarles el dinero”, sostuvo la funcionaria al explicar que la capacidad operativa de los grupos delictivos depende en gran medida de sus fuentes de financiamiento.

La directora de la ONDCP destacó además la colaboración que mantiene Estados Unidos con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad e intercambio de inteligencia.

Según explicó, la coordinación bilateral ha permitido avances en operaciones contra organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el intercambio de información estratégica y acciones conjuntas.

Carter afirmó que la cooperación actual ha facilitado respuestas más rápidas sobre objetivos considerados prioritarios y aseguró que el nivel de coordinación alcanzado representa un avance significativo en la relación entre ambos países en materia de combate al crimen organizado.

En otro tema, la funcionaria se refirió a los llamados megatúneles utilizados para el tráfico transfronterizo de drogas y personas, señalando que las organizaciones criminales han desarrollado infraestructura cada vez más sofisticada para operar entre México y Estados Unidos.

Indicó que estas construcciones cuentan con sistemas de ventilación, transporte interno y equipo especializado, por lo que agencias estadounidenses mantienen operativos permanentes para detectar y desmantelar estas rutas clandestinas.

Finalmente, vinculó la estrategia de seguridad con el combate al tráfico de fentanilo y aseguró que las autoridades estadounidenses buscan vigilar toda la cadena de suministro de esta droga sintética, incluyendo el flujo de precursores químicos utilizados para su elaboración.