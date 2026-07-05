Estefanía Mercado entrega tarjetas de la beca “Rita Cetina” a estudiantes de educación básica de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La educación es la herramienta más poderosa que tenemos, afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado durante la entrega de tarjetas del programa federal de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, al refrendar su compromiso con las familias y el fortalecimiento del tejido social a través de la educación.

En un acto realizado en la Escuela Primaria Gregoria Cob, la alcaldesa acompañó la entrega simbólica de 620 becas a estudiantes de educación básica, donde destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para garantizar mejores oportunidades a la niñez y juventud playense.

“Quiero recordarles a todas y todos los papitos, jóvenes, niñas y niños de Playa del Carmen que también cuentan con su Presidenta Municipal”, expresó Estefanía Mercado, al subrayar que su administración mantiene una política cercana a la ciudadanía y orientada a la construcción de bienestar y paz social.

Asimismo, destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama con la educación como eje de transformación social.

Durante el evento, el director del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Christopher Malpica, en representación de la gobernadora Mara Lezama, resaltó que este programa representa un esfuerzo conjunto para garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de desigualdad en el estado.

Señaló que la Beca “Rita Cetina” no solo representa un apoyo económico, sino una apuesta por el futuro de las niñas, niños y jóvenes, al brindar condiciones que permitan su permanencia en el sistema educativo.

Por su parte, Dianela Benitez García, coordinadora estatal de Becas del Bienestar, explicó que las tarjetas permitirán a las y los beneficiarios acceder a un recurso económico de 2 mil 500 pesos anuales, como apoyo para la compra de útiles y uniformes escolares.

En Playa del Carmen se han entregado 9 mil 189 becas, de una meta programada de 11 mil 681 para este año, mediante una inversión de 29.2 millones de pesos.

Durante el evento, Estefanía Mercado entregó tarjetas de Sandra Yandelly Castro Chablé, José Antonio Martín Ruiz y a Cindy Lara Ponce.

En el presidium estuvieron Eduardo Asencio, presidente honorario del DIF municipal; Narda de la Cruz Córdoba, en representación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo; así como Ana Carrillo Castro y Luis Santiago Pat Fernández, directores de los turnos matutino y vespertino, respectivamente, de la primaria Gregoria Cob.