Detienen a líder de la CTM en el Estado, por el asesinato de Luis Fernando Peón Cardín

CANCÚN.- El líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Isidro S., fue detenido la mañana de este viernes en Cancún por agentes de la Fiscalía General del Estado, pese a contar con una suspensión provisional que impedía, en teoría, su aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La captura ocurrió alrededor de las 8:00 horas en plena sede del Poder Judicial, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, lo que generó de inmediato cuestionamientos sobre la actuación ministerial y el respeto al proceso legal.

De acuerdo con una transmisión realizada por CTM Quintana Roo, Isidro S. se encontraba acompañado de su abogado cuando fue interceptado por agentes ministeriales al salir de la zona de Juzgados Orales. En cuestión de segundos fue rodeado, abordado y trasladado en una camioneta oficial.

Más tarde, el dirigente sindical fue presentado ante el Ministerio Público y posteriormente llevado a la cárcel de Cancún.

Su abogado, Moisés Méndez, calificó la detención como “una completa violación a un amparo federal y al debido proceso”, al insistir en que la suspensión otorgada por un juez federal debía impedir cualquier acción de captura mientras se resolvía su situación jurídica.

Isidro S. es señalado como autor intelectual del asesinato de Luis Fernando Peón Cardín, ocurrido en 2018, presuntamente en represalia por el robo a oficinas del sindicato. La defensa, sin embargo, sostiene que la acusación se basa únicamente en el testimonio “falso y fabricado” de una supuesta testigo.

El caso reaviva tensiones dentro del sector sindical y abre un nuevo capítulo en el proceso judicial contra el dirigente, cuya detención —en medio de un amparo vigente— podría derivar en un litigio mayor sobre la legalidad del acto ministerial.