Entrega Mara Lezama el Premio Estatal del Deporte 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- “En Quintana Roo somos potencia deportiva y cuna de atletas destacados, en artes marciales, natación, atletismo, box, deporte adaptado y muchas disciplinas más. Tenemos deportistas con talento, disciplina y pasión que dan resultados”, expresó la gobernadora Mara Lezama en la ceremonia del Premio Estatal del Deporte 2025 y del Premio a la Excelencia Deportiva 2025.

En el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Mara Lezama entregó reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025: Andrés Dupont Cabrera, en la categoría de Deportista Convencional; Lya Daniela Sánchez Tadeo, Deportista Adaptado; Carlos Alberto Matos Zavala, entrenador de Levantamiento de Pesas; Yasmín Hernández Varela, entrenadora de Paradanza Deportiva; y la profesora Georgina Tatiana Roque Roque, Fomento Deportivo.

También entregó premios a la Excelencia Deportiva a Citlali Abigail Borges Tun, de Paranatación; Herseleid Antonio Carrasco Cetz, de Levantamiento de Pesas, y al profesor Arturo Martínez Rodríguez, entrenador de Paratletismo.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del director de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), Jacobo Arzate Hop, la gobernadora Mara Lezama explicó que estos premios son el mayor reconocimiento que este gobierno humanista con corazón feminista otorga a quienes con esfuerzo y dedicación ponen el nombre del estado en todo México y el mundo.

Mara Lezama recordó que en Quintana Roo se entregan estímulos económicos a 292 medallistas y entrenadores de los nacionales y paranacionales CONADE. En la pasada olimpiada nacional, Quintana Roo compitió con una delegación de 630 atletas, 141 entrenadores y equipo multidisciplinario. Se logró un total de 239 medallas: 63 de oro, 88 de plata y 88 de bronce, lo que mantiene a nuestro estado dentro del top-ten nacional.

“La transformación también se construye desde las canchas, los gimnasios, las pistas y las albercas; es clave para regenerar el tejido social, prevenir el delito, promover la inclusión, la igualdad de género, la educación, la salud pública y hasta el turismo” afirmó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), aseguró que, desde el primer día de esta administración, la Gobernadora estableció un objetivo firme: transformar el deporte en Quintana Roo. No se trató solo de ganar medallas, sino de impulsar una renovación integral. Por eso colocamos en el centro de las decisiones a las y los atletas, paratletas y entrenadores.

“Hemos avanzado con acciones concretas priorizando siempre a las y los deportistas y entrenadores, rescatamos espacios, mejoramos el sistema de becas, dimos importancia a sectores que no eran considerados, digitalizamos y modernizamos el deporte ¡Eso es verdadera Transformación!”, pero lo principal fue establecer cercanía, de puertas abiertas y siempre #ANivelDeCancha”, aseguró el titular de la CODEQ.

En el evento, Herzeleid Carrasco Cetz, al agradecer la entrega de premios y estímulos, compartió con sus compañeros atletas un mensaje motivacional, a partir de sus experiencias, para no darse por vencidos, para entrenar cada día y alcanzar sus sueños y sus metas.

Presente en la ceremonia, la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández respaldó el impulso que Mara Lezama le da al deporte y reiteró el compromiso municipal de sumarse a esta política pública.

La gobernadora estuvo acompañada del deportista convencional, Herzeleid Carrasco Cetz; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, y Eric Arcila Arjona, Jefe de la Oficina de la Gobernadora.