Detienen al director jurídico de Nogales en la frontera de Sonora

Comparte esta Noticia

HERMOSILLO.- Juan Manuel Ruiz Hernández, director jurídico del Ayuntamiento de Nogales, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), por delitos relacionados con su actividad como abogado en años anteriores, lo confirma el Registro Nacional de Detenciones, que detalla que dicho arresto se suscitó en justo la línea fronteriza que divide México de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe oficial, la aprehensión ocurrió alrededor de las 03:38 horas del 24 de agosto en el área peatonal de entrada y salida de la garita DeConcini, en Nogales, Sonora. El funcionario municipal vestía pantalón azul marino, camisola azul cielo de manga corta, zapatos casuales negros y portaba lentes adaptados.

Tras su detención, Ruiz Hernández fue trasladado y puesto a disposición en el Centro Penitenciario de Nogales, ubicado en la carretera internacional, kilómetro 18.5, donde permanece recluido. El registro detalla que la detención fue ejecutada directamente por la Dirección General de la Policía Estatal Investigadora.

El Gobierno de la Ciudad de Nogales emitió un comunicado en el que confirmó haber tenido conocimiento de la detención del funcionario. En el documento, la administración municipal subrayó que se trata de un asunto de carácter personal y legal, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que resulten.

Asimismo, el Ayuntamiento aseguró que las labores de la Dirección Jurídica continúan operando con normalidad para garantizar la atención y servicios a la ciudadanía. “Ninguna situación individual está por encima del interés público”, puntualizó la administración local, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de la comunidad.

Hasta el momento, no se han revelado las causas legales que motivaron la detención del funcionario, y se espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emita mayor información en las próximas horas.

Fuente: La Jornada