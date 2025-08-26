Fernández Noroña se justifica con Sheinbaum por hablar de fractura en la 4T

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente, negó haber afirmado que la oposición surgiría de una eventual fractura interna en Morena, como lo publicaron algunos medios de comunicación.

En conferencia de prensa, relató que la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo abordó durante la ceremonia por el centenario del Banco de México y le pidió no hablar de divisiones al interior de la llamada Cuarta Transformación.

“Me dijo: ‘No ande diciendo que nos vamos a dividir’, y le contesté: ‘Pues eso no dije, compañera presidenta. Ya le dije yo a los medios que no les voy a declarar nada, que pongan lo que quieran y después me entero qué dicen que dije’”, relató Fernandez Noroña entre risas.

El legislador aseguró que la anécdota sirvió para bromear con Sheinbaum y hasta mejorar su relación con ella.

“Yo tampoco coincido con lo que dicen que dije”, señaló.

A unos días de concluir su encargo como presidente del Senado, Fernández Noroña aseguró que se va “tranquilo, contento y satisfecho” con los resultados de un año de trabajo en el que, subrayó, ninguna sesión fue reventada por la oposición.

“La más dura, sin duda, fue la reforma constitucional para la elección del Poder Judicial, con la toma violenta del pleno del Senado. Y todo lo sacamos adelante. Después de esa, casi cualquier cosa era manejable”, aseguró.

En otro momento, Fernández Noroña arremetió contra el PAN y el PRI al acusarlos de “franca traición a la patria” por respaldar a la senadora Lilly Téllez, luego de que ésta planteara la posibilidad de que el Ejército de Estados Unidos interviniera en México bajo el argumento del combate al narcotráfico.

“No es un comportamiento individual, es una posición de la oposición. Marko Cortés y Alejandro Moreno salieron a respaldar a Téllez. Son los legítimos herederos de quienes trajeron a Maximiliano contra Juárez”, aseveró.

Fuente: El Sol de México