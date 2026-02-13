Detienen en Cancún a Eduardo Albor, socio de Dolphin Discovery

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El empresario turístico Eduardo Albor Villanueva, socio y accionista de la empresa Dolphin Discovery, fue detenido la tarde de este jueves en Cancún, luego de ser interceptado por elementos de la Guardia Nacional en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 15:30 horas se registró una movilización de fuerzas federales sobre la avenida José López Portillo, donde los uniformados marcaron el alto al conductor de una camioneta en la que viajaba el empresario.

Albor Villanueva se encontraba en la parte trasera del vehículo y, según videos que comenzaron a circular en redes sociales, forcejeó con al menos dos agentes que intentaban hacerlo descender, lo que generó expectación entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Tras varios minutos de tensión, el empresario fue asegurado por los elementos federales y trasladado en una unidad oficial. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información detallada sobre los cargos o la causa formal de la detención.

La aprehensión ocurre en un contexto de conflictos legales que desde el año pasado enfrenta el grupo empresarial vinculado a Dolphin Discovery, tanto en México como en Estados Unidos. La compañía ha estado inmersa en un proceso mercantil relacionado con sus instalaciones en Cancún, donde se ubican las oficinas corporativas, las cuales fueron tomadas por una de las partes en disputa y posteriormente recuperadas.

Como parte de estas controversias, varias empresas asociadas al grupo —entre ellas un grupo editorial— fueron desmanteladas.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Controladora Dolphin, entidad mediante la cual operan las empresas del consorcio.

De acuerdo con información recabada, abogados de la organización promovieron un juicio de amparo para intentar descongelar las cuentas; sin embargo, un juzgado federal les habría negado la suspensión solicitada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales informen sobre la situación jurídica del empresario y los motivos específicos de su detención.