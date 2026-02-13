Hallan sin vida a conductor de plataforma en Chetumal, primo de alcaldesa de FCP

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo localizado la mañana de este viernes en el puente de acceso a la colonia Mártires Antorchistas corresponde a Carlos Alberto Hernández Gorocica, de 42 años de edad, primo de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, quien contaba con ficha de búsqueda activa desde el pasado 11 de febrero en el municipio de Othón P. Blanco.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 05:30 horas a través del número de emergencias 911. Elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al camino que conecta el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 11 con dicho asentamiento irregular, donde localizaron el cuerpo envuelto en bolsas negras.

La zona fue acordonada mientras peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

En un primer momento, la víctima fue registrada en calidad de desconocido; sin embargo, tras la práctica de estudios periciales y el cotejo de información, la Fiscalía confirmó su identidad.

De acuerdo con datos oficiales, la víctima salió de su domicilio para trabajar como operador de una aplicación de transporte, sin embargo, ya no regresó a casa, por lo que fue reportado como desaparecido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado la línea de investigación que se sigue, aunque señalaron que la carpeta continúa en integración.

Tras la confirmación oficial, la alcaldesa Mary Hernández publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su pesar por la muerte de su primo y envió condolencias a la familia.

“Querido primo Carlos, que tu encuentro con Dios sea lleno de paz. Agradezco a la vida el amor y los apapachos de los que siempre me llenaste…”, escribió la edil.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.