Detienen en Zapopan al “Capitán Sol”, retirado de la Marina, por presunto huachicol fiscal

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ZAPOPAN.- Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike”, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido la madrugada de este viernes 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles mediante operaciones de importación.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por instituciones federales.

El detenido contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos y habría permanecido prófugo desde septiembre de 2025. Las acusaciones forman parte de una investigación federal y no constituyen una sentencia en su contra.

De acuerdo con los reportes sobre el operativo, Miguel Ángel “N” fue localizado en un inmueble situado en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan de Ocotán. La detención se realizó alrededor de las 2:52 de la madrugada con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las investigaciones federales lo vinculan presuntamente con la estructura relacionada con los hermanos Farías Laguna, señalados dentro de las indagatorias sobre una red de contrabando de combustibles que habría operado a través de instalaciones aduaneras y portuarias.

Según la información difundida sobre el caso, el llamado “Capitán Sol” habría participado durante los últimos dos años en operaciones relacionadas con el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Las autoridades investigan si esos movimientos fueron utilizados para introducir combustible de manera irregular al país.

Miguel Ángel “N” nació en 1978 en Veracruz y desarrolló parte de su trayectoria profesional dentro de la Secretaría de Marina, donde desempeñó funciones relacionadas con inteligencia y estuvo adscrito al Cuartel General del Alto Mando. Se retiró de la institución con el grado de capitán de corbeta en febrero de 2018.

La captura se incorpora a las investigaciones que autoridades federales mantienen sobre una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida públicamente como “huachicol fiscal”, en la que han sido señalados empresarios, servidores públicos y elementos vinculados con actividades aduaneras y marítimas.

Tras su detención en Zapopan, se prevé que Miguel Ángel “N” sea trasladado a la Ciudad de México, donde será sometido a una valoración médica y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Será el proceso penal el que determine su situación jurídica y la eventual responsabilidad del capitán retirado en los delitos que le atribuyen las autoridades federales.