Inaugura Mara Lezama la 4ª Conferencia UE–Caribe Global Gateway

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Ante el crecimiento del fenómeno del sargazo en el Caribe y otras regiones del mundo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, convocó a fortalecer la cooperación internacional para transformar este desafío ambiental en soluciones compartidas, mediante tecnología, conocimiento, financiamiento y nuevas cadenas de economía circular.

Al inaugurar la 4ª Conferencia UE–Caribe Global Gateway sobre Sargazo, que reúne a 350 participantes de 45 países y territorios, con la presencia de la Directora General Adjunta en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, Myriam Ferrán; y del Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, la gobernadora Mara Lezama destacó que los problemas ambientales no conocen fronteras.

La conferencia es coorganizada por la Unión Europea y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en colaboración con el Gobierno de Quintana Roo, con la participación de gobiernos, iniciativa privada, academia, instituciones financieras y organismos internacionales, en la que especialistas internacionales trabajarán durante dos días.

El objetivo es apoyar la transición de los proyectos piloto hacia un mercado regional coherente que garantice tanto la gestión sostenible del sargazo como su valorización a escala industrial, tema en que Quintana Roo viene trabajando de forma constante con el impulso decidido de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el apoyo de la MARINA y de la SEMARNAT.

Después de escuchar las intervenciones del subsecretario José Luis Samaniego; del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Armando Paíno Henríquez Dájer; de la Directora General Adjunta en la DG INTPA de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, la gobernadora de Quintana Roo señaló que el sargazo representa una nueva realidad ambiental para el Caribe, debido a su capacidad de desplazarse mediante las corrientes marinas, llegar a distintas costas e impactar ecosistemas, comunidades y actividades económicas que dependen del mar.

De acuerdo con las cifras expuestas durante su intervención, en 2025 se registraron alrededor de 38 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico, mientras que para 2026 la cifra aumentó a 60 millones y se estiman aproximadamente 80 millones de toneladas para el próximo año.

Ante este escenario, planteó que la discusión debe ir más allá de la recolección y atención del sargazo para avanzar hacia su prevención, manejo y aprovechamiento como materia prima con valor económico y ambiental. “¿Cómo lo convertimos en una materia prima con valor económico y ambiental?”, planteó la Gobernadora, al destacar que Quintana Roo está impulsando una nueva visión basada en la economía circular.

Mara Lezama destacó que el reto consiste en vincular el crecimiento económico con la preservación ambiental y en tomar decisiones pensando también en las futuras generaciones, a partir de una visión de cooperación que permita convertir un fenómeno ambiental de escala regional en una oportunidad para impulsar conocimiento, innovación y desarrollo sustentable.

Por su parte, el subsecretario José Luis Samaniego, con la representación de la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, llamó a los participantes a trabajar de forma conjunta, coordinada, aportando estrategias, proyectos, avances, para que este sea el momento en que el Caribe deje de ser recolector de sargazo a darle valor, para que en la siguiente conferencia, en República Dominicana, se puedan presentar resultados.

Durante este evento inaugural, la Directora General Adjunta de DG INTPA de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, expuso el interés que la organización tiene en contribuir en la atención al impacto que el sargazo tiene en el medio ambiente, pero también que permita desarrollar cadenas de valor sostenibles y crear empleos para los pueblos.