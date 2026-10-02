Estefanía Mercado cumple su palabra y pone en marcha la regularización de la colonia San Judas Tadeo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha los trabajos topográficos para avanzar en el proceso de regularización de la colonia San Judas Tadeo, en respuesta a una demanda histórica de las familias que durante años han esperado certeza jurídica sobre el lugar donde viven.

“Yo les di una promesa en campaña; les dije: vamos a regularizar San Judas Tadeo, y hoy vengo a cumplir mi palabra”, dijo la alcaldesa ante cientos de vecinos de la colonia.

Explicó que el trabajo topográfico permitirá establecer las condiciones técnicas de la zona y sentar las bases para las siguientes etapas del proceso jurídico y administrativo, para avanzar hacia la anhelada regularización de la colonia.

Estefanía Mercado pidió a las familias mantener la organización y trabajar de manera coordinada, ya que alcanzar este punto requirió un proceso de diálogo y acuerdos con el Ejido Playa del Carmen, propietario de los terrenos donde se asentó la colonia.

“Fue un trabajo titánico ponernos de acuerdo con los propietarios de la tierra, que es el Ejido, por eso quiero reconocer la disposición del comisariado ejidal Cecilio Puc y de los ejidatarios para avanzar en una solución que permita atender la situación de las familias”, subrayó.

La alcaldesa aclaró que la regularización de la colonia no ocurrirá de manera inmediata, ya que implica cumplir diversas etapas legales y administrativas.

Reiteró que la organización comunitaria será fundamental para avanzar en este objetivo y construir una colonia con mejores condiciones de convivencia. “Tomen el compromiso de ser una colonia ejemplar para Playa del Carmen”, pidió.

Asimismo, adelantó que, una vez concluido el proceso de regularización y cumplidos los requisitos jurídicos correspondientes, el Ayuntamiento podrá avanzar en infraestructura y servicios para la zona.

“Una vez que logremos todo el proceso, voy a venir muy contenta a meter drenaje, a meter luminarias, a meter banquetas”, afirmó.

Durante el acto, Luis Herrera, secretario general del Ayuntamiento, destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal, el núcleo ejidal y las familias para avanzar en la consolidación de un proyecto que representa un anhelo de años.

Por su parte, el presidente del comisariado ejidal de Playa del Carmen, Cecilio Puc, reconoció la gestión y voluntad política de Estefanía Mercado para atender a las familias de San Judas Tadeo, y refrendó la disposición del Ejido Playa del Carmen para trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento.

El evento contó también con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos; el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat; el secretario de Ordenamiento Territorial, Hernán González; y el director de Vivienda y Regularización, Alberto Farfán.