Díaz-Canel promete defensa firme tras incidente con lancha proveniente de EU

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla actuará con “determinación y firmeza” ante cualquier acción que considere una amenaza a su soberanía, tras el enfrentamiento ocurrido en aguas territoriales cubanas con una lancha de matrícula estadounidense, que dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario señaló que el país responderá frente a “cualquier agresión terrorista y mercenaria” que intente afectar la estabilidad nacional.

El gobierno cubano calificó el hecho como un intento de “infiltración” y sostuvo que la embarcación ingresó de manera irregular en aguas jurisdiccionales, lo que derivó en la intervención de la Guardia Costera de Cuba.

Las autoridades de La Habana interpretaron el ingreso de la lancha como una violación de su soberanía marítima. Aunque no lo definieron como un ataque directo, enmarcaron el incidente dentro de un contexto de tensiones regionales relacionadas con la vigilancia de rutas marítimas y el combate al narcotráfico en el Caribe.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado operativos en aguas internacionales, lo que ha generado fricciones con algunos países de la región.

Tras el enfrentamiento, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que su gobierno investigará lo ocurrido y “responderá en consecuencia”, al tiempo que evitó adelantar conclusiones sobre el incidente.

El episodio se produce en un momento de alta sensibilidad política y de seguridad en el Caribe, donde los movimientos de embarcaciones civiles y oficiales son monitoreados de manera constante por las autoridades de los distintos países.

Identifican a tripulantes de lancha

Entre los primeros identificados están Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, sobre quienes pesan órdenes de búsqueda y captura por su participación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones en relación con “actos de terrorismo”, señaló el gobierno.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova y se trabaja en la identificación de los otros tres.

Paralelamente, el gobierno indicó que se detuvo en tierra a Duniel Hernández Santos, “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.