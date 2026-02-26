Morena emite medidas cautelares a Sergio Mayer por entrar a “La casa de los famosos”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque solicitó licencia como diputado federal para integrarse al reality “La Casa de los Famosos”, el legislador Sergio Mayer enfrenta ahora un procedimiento interno en Morena, que determinó suspender de manera provisional sus derechos partidistas.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, que emitió una medida cautelar mientras se sustancia el procedimiento sancionador en su contra.

“Esta Comisión Nacional considera que el acusado cuenta con un deber ante este partido y su militancia, debiendo conducirse con respeto y apego a los principios con los que se fundó Morena”, señala el resolutivo.

En consecuencia, Mayer Bretón no podrá ejercer sus derechos como militante en tanto se desarrolla la investigación, la cual podría extenderse por días, semanas o meses. La suspensión implica su baja temporal del Padrón de Afiliados.

El documento aclara que la restricción no constituye una sanción anticipada, sino una medida preventiva para evitar una posible afectación mayor al instituto político mientras se resuelve el caso.

Tras la licencia solicitada para participar en el programa de Telemundo, el suplente Luis Morales Flores rindió protesta como diputado federal durante la sesión ordinaria del martes en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Morena, la participación del exintegrante del grupo Garibaldi en el reality habría generado críticas públicas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades, afectando —según el partido— la imagen institucional.

Entre los señalamientos incluidos en el procedimiento se encuentran presuntas faltas a los principios de unidad, responsabilidad y compromiso con la soberanía popular, así como la búsqueda de beneficio personal por encima de sus obligaciones como representante.

El partido argumentó que la ausencia de una medida preventiva podría profundizar la confusión entre la militancia y debilitar la confianza en sus mecanismos internos de disciplina, por lo que consideró indispensable aplicar la suspensión provisional.