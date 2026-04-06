Díaz-Canel se reúne con congresistas de EU reiterando voluntad de diálogo bilateral serio

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LA HABANA.- Los representantes demócratas Pramila Jayapal, por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, visitaron la isla de Cuba para evaluar la situación humanitaria, al tiempo que sostuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del Parlamento cubano.

Durante la visita, Díaz-Canel reiteró la disposición de su gobierno a avanzar en el acercamiento bilateral. “Reiteré la voluntad de nuestro gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano.

Por su parte, Jayapal destacó los efectos de la política estadounidense sobre la isla. “Pudimos constatar de primera mano los efectos exactos de nuestra política y de lo que consideramos un bloqueo ilegal al suministro energético”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de revisar el enfoque de Washington.

En la misma línea, Jackson señaló que el objetivo de la visita fue evaluar directamente la situación y alinear la política exterior con los valores del país. “Queremos asegurarnos de que nuestra política exterior en Estados Unidos no sea ajena a nuestros propios valores… estamos aquí para ejercer nuestra labor de supervisión y para escuchar a la gente”, sostuvo.

El legislador advirtió además que el deterioro de las condiciones en la isla podría derivar en un aumento de la migración hacia Estados Unidos. “O bien ayudamos a estas personas a permanecer en sus hogares y a llevar una vida sana y normal, o bien se producirá una migración masiva”, alertó.

El contexto de la visita está marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluido un cerco energético que ha provocado escasez de combustible, apagones y afectaciones en servicios básicos, lo que ha agudizado la crisis económica que enfrenta la isla.

Pese a recientes contactos entre ambos gobiernos, los legisladores coincidieron en que los acercamientos son todavía incipientes. “Ha habido diálogo… pero no creo que se alcanzara la etapa de negociación”, indicó Jayapal, al subrayar que aún falta avanzar hacia un proceso formal.