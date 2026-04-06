Renueva Estefanía Mercado Avenida 10 en Playa del Carmen, priorizando la movilidad peatonal

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PLAYA DEL CARMEN.- A fin de transformar la movilidad y el entorno urbano, la presidenta municipal Estefanía Mercado efectuó un recorrido de supervisión por la renovada Avenida 10, una de las arterias más emblemáticas del destino.

La munícipe destacó que esta obra no sólo mejora la imagen urbana, sino que también prioriza al peatón y al ciclista mediante una infraestructura moderna, limpia y funcional. “Responde a las necesidades de la comunidad”, subrayó.

Entre los principales beneficios, resaltó la ampliación de banquetas a tres metros de ancho, lo que permite un tránsito más cómodo y seguro para los peatones. Asimismo, la avenida cuenta ahora con una ciclovía de doble sentido, diseñada bajo estándares internacionales para fomentar el uso de transporte alternativo.

A estas mejoras se suma la instalación de alumbrado público con un diseño minimalista y moderno, así como señalética renovada que facilita la orientación tanto de residentes como de visitantes.

Mercado señaló que su administración continuará incorporando las opiniones de la ciudadanía para perfeccionar la obra. Además, adelantó que la Avenida 10 será sede de una “sorpresa especial” los domingos, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y el uso de los espacios públicos.

Con esta modernización, Playa del Carmen refuerza su apuesta por un desarrollo urbano ordenado, incluyente y enfocado en el bienestar de sus habitantes.