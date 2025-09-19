Dictan 7 años de prisión a exgobernador Roberto Sandoval por falsificación de documentos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), detenido en 2021 por acusaciones de varios delitos, y recluido desde entonces en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, fue sentenciado ayer jueves por un juez estatal a siete años de prisión por uno de ellos: falsificación de documentos.

Hace dos días, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el ex mandatario continuará sujeto a proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 156 millones de pesos, luego de que se repuso la audiencia de vinculación a proceso.

A partir de que fue aprehendido en junio de 2021, en el municipio de Linares, Nuevo León, la defensa de Sandoval Castañeda ha interpuesto amparos y recursos legales para lograr su libertad, a través de un bufet de abogados particulares, pero no lo ha conseguido.

Sandoval Castañeda fue diputado local, alcalde de Tepic, capital del Estado, y gobernador de Nayarit; ganó todas las elecciones postulado por el PRI, partido del cual se separó no sin antes pronunciarse contra el entonces dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa.

Dijo que el líder priista se portó muy cobarde, “me juzgó sin preguntarme, y la verdad, ojalá me lo encuentre un día (…) tengo mucho que hablar con él y espero, sin partidos políticos, verlo de hombre a hombre”. Ochoa respondió a lo anterior con un comunicado, en el que responsabilizó a Sandoval Castañeda de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.

Aunque el ex gobernador nunca se afilió a Morena, en entrevista afirmó haber modificado su estructura electoral para apoyar al entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En marzo de 2017, quien fue su fiscal, Édgar Veytia, fue aprehendido por las autoridades de Estados Unidos acusado de narcotráfico y sentenciado a 20 años de prisión, un caso que trascendió a nivel mundial. Años después la condena fue reducida a 10 años.

El vocero de la Comisión de la Verdad en la entidad, Rodrigo González Barrios, ha señalado que mientras Veytia se mantuvo al frente de la fiscalía del estado hubo despojos de propiedades, vehículos y se cometió un número indeterminado de delitos.

Cuando fue detenido, a Roberto Sandoval le atribuyeron ilícitos, como entrega de despensa con uso de fines electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio al fondo de inversión y reinversión para la creación y apoyo de empresas sociales de Nayarit, los cuales siguen en proceso.

En su sexenio, a Sandoval Castañeda siempre lo rodearon cantantes como Julión Álvarez y deportistas como Saúl El Canelo Álvarez.

Hace dos días, la FGR informó que el ex mandatario priista continuará sujeto a proceso penal. El juez de control consideró que existían indicios para atribuirle el delito.

En un comunicado, su defensa adelantó que apelará la sentencia y estimó que su cliente podrá salir libre el próximo año, ya qué según la ley, podrá solicitar su libertad en el quinto año, “ya que no es un delito grave”, puntualizó.

