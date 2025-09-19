Morena castiga a “Alito” Moreno y le quita la Comisión de Marina; PRI acusa ‘revanchismo’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento de que Movimiento Ciudadano añadió un integrante, Morena le quitó al PRI la presidencia de la Comisión de Marina y, por lo tanto, Alejandro Moreno Cárdenas dejó de ser el presidente de esa Comisión y, con el aval del pleno del Senado, el morenista Carlos Lomelí asumió esa posición.

Desde tribuna, los priistas Manuel Añorve y Rolando Zapata, expresaron la inconformidad de su bancada, porque demostraron que la suma de un senador no aumenta significativamente el poder de MC y esa decisión se trató de una venganza contra “Alito”, quien ha acudido a instancias internacionales a denunciar a Morena y sus nexos con el crimen organizado.

En tribuna, el coordinador de la bancada tricolor, Manuel Añorve Baños, acusó que esta decisión es un “acto de revanchismo político” en contra de Moreno Cárdenas y advirtió que no hay proporcionalidad en la asignación de presidencias de comisiones a los grupos parlamentarios.

También el priista Rolando Zapata Bello sostuvo que este cambio es un “albazo” en la Comisión de Marina, al considerar que se removió de la presidencia a Moreno Cárdenas por ser una voz opositora.

A MC le aumentaron su poder en presidencias de comisiones, pues la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 la elevaron al rango de Comisión ordinaria, con lo cual MC suma cuatro comisiones, pese a que sólo representa 3.14% del voto en el pleno y que en estricto sentido le corresponden 2.10 comisiones, que implica en tres en números cerrados.

MC sólo presidía dos comisiones: Anticorrupción y Derechos Digitales, pero la renuncia de Néstor Camarillo del PRI y su ingreso a MC le implicó una presidencia de Comisión más, porque él encabezaba esa Comisión como parte del PRI. Así, la baja de Camarillo del PRI generó la pérdida de dos comisiones para esa bancada. Dentro de Morena, se acordó, en tanto, que Beatriz Robles presida la Comisión de Energía, luego que la inconformidad de Guadalupe Chavira orillara a Adán Augusto a retirar la propuesta de que el presidente fuera Cuauhtémoc Ochoa.

