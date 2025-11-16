Dictan formal prisión contra exagente del Cisen señalado como segundo tirador

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, dictó este sábado auto de formal prisión contra Sánchez Ortega, según confirmó N+. La Fiscalía General de la República aportó como sustento la averiguación previa SE/003-BIS/95, en la cual sostiene que el exagente habría realizado al menos dos disparos durante el atentado ocurrido en Tijuana en 1994, cuando Colosio era candidato presidencial del PRI.

Sánchez Ortega fue detenido el pasado 8 de noviembre en Tijuana, a casi 31 años del magnicidio registrado en Lomas Taurinas. Esta es la segunda ocasión en que es capturado por los hechos: la primera ocurrió el mismo 23 de marzo de 1994, pocas horas después del ataque. Entonces fue puesto a disposición de las autoridades porque portaba una chamarra con manchas de sangre y dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar restos de pólvora. Sin embargo, aquellas evidencias no prosperaron para fincarle responsabilidad penal y un juez ordenó su liberación.

El nombre de Sánchez Ortega volvió a figurar en 2024, cuando la FGR reactivó la investigación y solicitó una nueva orden de aprehensión, pero un juez federal frenó el proceso al considerar insuficientes los elementos presentados.

Tras la reciente captura, Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto —condenado por el homicidio de Colosio y quien lleva tres décadas en prisión— reiteró que su cliente no realizó ninguno de los dos disparos escuchados aquel día. Recordó que Aburto señaló en su momento a un hombre apodado “El Ruco” como presunto sicario involucrado, aunque éste fue asesinado el 24 de marzo de 1994 en un taller mecánico de Tijuana.

González Schmal afirmó además que Sánchez Ortega “era un miembro destacado del Cisen” y sostuvo que “verdaderamente estuvo dirigiendo la conspiración que se armó aquel día en Tijuana”.