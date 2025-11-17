Marcharon los mismos de siempre, responde Sheinbaum a movilización de la Generación Z

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la movilización del sábado 15 de noviembre convocada en el Zócalo de la Ciudad de México por la Generación Z por contar con la participación de personajes de oposición como Guadalupe Acosta Naranjo o Fernando Belaunzarán, quienes también han participado en movilizaciones como las de la Marea Rosa.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta señaló que la mayoría de los asistentes y de las personas que participaron en los actos de violencia en el Zócalo capitalino no eran jóvenes, por lo que Sheinbaum le solicitó a la fiscal de la Ciudad de México que investigue de dónde provienen estos grupos violentos y si reciben financiamiento.

La Jefa del Ejecutivo federal rechazó los actos violentos que se documentaron desde redes sociales y medios de comunicación por parte de grupos que no estaban interesados en ingresar a Palacio Nacional, de acuerdo con Sheinbaum, sino que su intención era ir en contra de los elementos de la policía particularmente y mostró un video en el que se observa cómo un grupo de manifestantes captura momentáneamente a un oficial de la policía capitalina.

Asimismo, la presidenta reiteró que hay una campaña orquestada desde grupos internacionales y por el empresario Ricardo Salinas Pliego para promover la narrativa de que su gobierno está en contra de las y los jóvenes; sin embargo, la presidenta dijo que la mayoría de los jóvenes en el país reconocen los apoyos de su gobierno.

“¿Creen que nos van a debilitar? ¿que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte es hoy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. Estamos fuertes con el pueblo”, respondió la presidenta Sheinbaum.

Fuente: El Sol de México