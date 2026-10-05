Diego Castañón busca coordinación federal de Morena pero sin afiliarse al partido

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

TULUM.- A pesar de haberse beneficiado con la “marca” para llegar a una segunda gestión como presidente municipal de Tulum y pretender ahora convertirse en candidato del partido a diputado federal, para lo cual se inscribió al proceso interno por la coordinación del distrito electoral federal 02 de Quintana Roo, Diego Castañón Trejo rechazó afiliarse a Morena, revela el padrón de militantes del partido.

El alcalde de Tulum se inscribió el 1 de octubre al proceso interno para nombrar al coordinador distrital de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del distrito electoral con cabecera en Chetumal, y lo hizo con la calidad de político sin militancia en Morena, pues despreció convertirse en afiliado cuando se realizó la campaña masiva de afiliación del 2025, aunque a este partido le debe el cargo que actualmente ostenta.

Diego Castañón llegó al gobierno municipal de Tulum como cuota del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la campaña que ganó en 2021 Marciano Dzul Caamal.

Había sido dirigente del PVEM en Tulum de 2016 a 2019 y en esa calidad de cuota verde en la alianza se le dio la suplencia de Marciano Dzul, se le hizo tesorero municipal y asumió la presidencia del ayuntamiento cuando el alcalde titular falleció a principios del 2023.

Luego, Morena y la alianza con el PVEM le dieron la oportunidad de ser candidato a la reelección en la presidencia municipal de Tulum, y pese a que ya tenía mala imagen, la ola morenista de la elección presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024 lo arrastró para mantenerse como alcalde.

Después de esa elección, Morena realizó en el 2025 su campaña masiva de afiliación, buscando convertir en militantes a muchos de los ciudadanos que votaron a su favor, y en la misma invitó a afiliarse a las y los políticos que habían llegado a cargos de elección popular con sus siglas pero procedían de otros partidos.

Sólo que Diego Castañón rechazó la invitación de Morena y no se afilió al partido, a pesar de que usufructúa los beneficios que le da el estar bajo su bandera, así como la protección que le brinda el coordinador de los diputados federales guindas, Ricardo Monreal, y eso consta en el padrón de afiliados de Morena de publicación actualizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el padrón de Morena, de acceso público en la página del INE de vínculo https://deppp-partidos.ine.mx/…/consultaAfil…/locales…, Diego Castañón Trejo no se encuentra entre sus afiliados en Quintana Roo.

Es más, en la lista hay sólo ocho militantes de primer apellido Castañón, pero ninguno es Diego Castañón Trejo.

Tampoco está en la lista de afiliados de Morena en Nuevo León, el estado a donde se va cada fin de semana para descansar de Tulum, el municipio cuyo gobierno preside en Quintana Roo, aunque alli si hay más Castañones.

Tampoco está afiliado a Morena en la Ciudad de México, su estado natal, aunque allí está registrado como militante un Gerardo Castañón Trejo.

Durante la campaña de afiliación de Morena, en cambio, se inscribieron como militantes Estefanía Mercado Asencio, la alcaldesa de Playa del Carmen, que proviene del PVEM también como Diego Castañón; José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez y José Luis Chacón Méndez, que provienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Atenea Gómez Ricalde, que proviene del más lejano ideológicamente Partido Acción Nacional (PAN).

Chepe Contreras Méndez se afilió el 5 de febrero de 2025; Atenea Gómez Ricalde, el 13 de marzo; José Luis Chacón Méndez, el 18 de marzo; y Estefanía Mercado Asencio, el 13 de octubre de 2025.

También en esa campaña, el 15 de marzo de 2025, formalizó su afiliación Ana Patricia Peralta de la Peña, aunque se le consideraba morenista desde que en 2021 se pasó a la bancada guida en la Cámara de Diputados.

Y lo mismo hizo el ahora virtual candidato a gobernador de la 4T Eugenio “Gino” Segura Vázquez, el 19 de febrero de 2025, aunque también ya estaba considerado en las filas de Morena desde que estaba integrado a la bancada del partido en el Senado a finales del 2024.

En la misma campaña también varios funcionarios de la administración pública estatal y municipal se afiliaron a Morena por la invitación que extendió el partido en la campaña masiva.

Asi pues, de los políticos que han llegado a cargos con las siglas de Morena, sólo Diego Castañón Trejo despreció afiliarse al partido que le ha otorgado su actual posición.

A pesar de eso, ahora quiere representar a los morenistas del distrito electoral federal 02 sin ser morenista, y quiere representar a los indígenas mayas sin tener nada en común con ellos ni entenderlos, y quiere ser diputado de los campesinos del sur y centro del estado, cuando sólo sabe de las playas de Tulum y de la ciudad de Monterrey.

Para desgracia de los morenistas de la zona maya y el sur de Quintana Roo, su partido no obliga a ser militante como requisito para competir en el proceso interno por la coordinación de Defensa de la Transformación del distrito electoral federal 02, así que todo estará en manos de su dirigencia, la cual decidirá si pretende darle la representación a un político que rechazó afiliarse a Morena o se decanta con alguien con mayor compromiso con sus siglas.