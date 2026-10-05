Acepta IMSS terreno para nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en Chetumal

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CHETUMAL.- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó aceptar la donación de un terreno de 40 mil metros cuadrados en Chetumal para la construcción de un nuevo Hospital General de Zona con capacidad para 120 camas, que sustituirá al actual Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1.

El proyecto requerirá una inversión estimada de 2 mil 967 millones de pesos y está planteado para fortalecer los servicios médicos de segundo nivel destinados a aproximadamente 111 mil derechohabientes de la capital y otras zonas.

La aceptación del predio permite avanzar en el proceso necesario para concretar la nueva infraestructura hospitalaria, cuya gestión comenzó en 2022, cuando el Gobierno de Quintana Roo ofreció al IMSS la donación del terreno y se inició la integración del expediente inmobiliario.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, las gestiones para impulsar el proyecto fueron encabezadas por la gobernadora Mara Lezama y han contado con el respaldo de la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el periodo de construcción del nuevo inmueble, el actual Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 continuará funcionando y proporcionando sus servicios a los derechohabientes.

El nuevo hospital de Chetumal se encuentra entre 11 proyectos considerados prioritarios para ampliar y modernizar la infraestructura de salud en Quintana Roo, mediante inversiones y acciones coordinadas entre los gobiernos federal y estatal.

Entre las obras contempladas se encuentra también la ampliación del Hospital General de Chetumal IMSS-Bienestar, cuya capacidad pasará de 90 a 120 camas. El proyecto prevé incorporar tomógrafo, resonancia magnética, quirófanos y servicio de hemodinamia.

En la capital del estado se plantea además fortalecer el Hospital General del ISSSTE, que aumentaría su capacidad de 30 a 90 camas y dispondría de cinco quirófanos y un área de terapia intensiva.

Para Cancún se proyecta la ampliación del Hospital General del ISSSTE, que pasaría de 20 a 90 camas en el terreno donde se encontraba la antigua tienda del instituto.

En esa misma ciudad está considerado el Hospital Materno Infantil, con capacidad para 104 camas, terapia intensiva neonatal y quirófanos especializados. El proyecto busca recuperar una obra que permanecía abandonada desde 2017.

En Felipe Carrillo Puerto, el Hospital General del IMSS-Bienestar aumentará su capacidad de 30 a 60 camas y contará con 16 consultorios, además de incorporar atención al parto intercultural.

Para José María Morelos se contempla un Hospital Integral con 14 camas, servicios para parto intercultural y cobertura para habitantes de 64 comunidades.

Otro de los proyectos es la Torre de Especialidades Médicas de tercer nivel del Hospital General de Cancún IMSS-Bienestar, donde se prevén servicios de cardiología, oncología, neurología, gastroenterología, neumología, traumatología y hematología.

El paquete de infraestructura incluye además una Unidad de Oftalmología y una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS, esta última equipada con dos resonancias magnéticas, dos tomógrafos, un acelerador lineal y un equipo PET Scan.

También está considerado un Hospital General de Zona del IMSS en Cozumel, proyectado sobre una superficie de 40 mil metros cuadrados y con servicios especializados, rehabilitación, nutrición clínica, psicología y epidemiología.

La aceptación del terreno para el nuevo hospital de Chetumal representa uno de los primeros pasos administrativos para concretar una obra destinada a sustituir la actual unidad del IMSS y ampliar la capacidad de atención médica en el sur de Quintana Roo.