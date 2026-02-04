Diego Castañón cargó a Tulum una deuda innecesaria, revela calificadora

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El presidente municipal Diego Castañón Trejo endeudó innecesariamente al municipio de Tulum a finales del 2025 y además lo hizo contratando un crédito en las condiciones más caras del mercado en ese momento con un banco oriundo de Monterrey, lo que eleva las sospechas de que el préstamo no fue para cubrir necesidades reales de la administración municipal, sino otros negocios del edil con sus paisanos de Nuevo León.

Lo anterior lo revelan datos del registro oficial del crédito, así como la opinión financiera emitida en la calificación crediticia que le expidió la agencia HR Ratings como paso previo a la contratación del crédito.

En estos registros y análisis consta que el 1 de octubre de 2025, el día en que Diego Castañón solicitó al cabildo de Tulum la autorización para cargar una deuda de 76 millones de pesos al municipio, su administración contaba con dinero en efectivo por cuatro veces esa cantidad, que le garantizaban la liquidez suficiente para enfrentar cualquier eventualidad en el corto plazo.

Lo anterior se debe a que, al corte del 30 de septiembre del 2025, la comuna de Tulum disponía de efectivo de disposición inmediata por 317 millones de pesos en su tesorería y en bancos, con los cuales podía cubrir los pendientes de pago por 211 millones de pesos que entonces tenía, y después le sobraban como ahorro más de 100 millones de pesos.

Debido a lo anterior, la agencia HR Ratings consideró en su calificación que el municipio de Tulum no iba a contratar el crédito que estaba analizando, porque la comuna no lo necesitaba.

Y además, esto indica que el alcalde mintió al cabildo y a la ciudadanía cuando el 1 de octubre del 2025 dijo que era necesario contratar el crédito de 76 millones de pesos para cubrir carencias de liquidez financiera.

“Hacia el cierre de 2025, el municipio estudia la posibilidad de adquirir un financiamiento de corto plazo por un monto aproximado de 76.4 millones de pesos, lo cual equivale al 6.0 % de sus Ingresos Totales en línea con lo que marca la Ley de Disciplina Financiera (LDF).

Este financiamiento se podría disponer a finales de este ejercicio fiscal, y su destino sería para cubrir necesidades temporales de liquidez.

No obstante, HR Ratings no considera dentro de su escenario base la adquisición de dicho financiamiento debido al alto nivel de liquidez con el que cuenta el municipio”, afirma textualmente la calificación que fue emitida el 11 de diciembre del 2025, cuatro días antes de que Diego Castañón contrata una línea de crédito por 50 millones de pesos.

Tenía 315 millones de pesos en bancos

HR Ratings muestra en su análisis que el dinero en efectivo de inmediata disposición que tenía el gobierno de Diego Castañón, en caja de su Tesorería Municipal y en cuentas de bancos, era de 317.9 millones de pesos.

En bancos estaban 315.7 millones de pesos y 2.2 millones estaban en caja, es decir, disponibles en la Tesorería Municipal, indica el estado financiero analizado por HR Ratings.

Con esto, le alcanzaba para pagar las deudas con proveedores y contratistas y otros pasivos a corto plazo que tenía en ese momento por 211.3 millones de pesos, y el sobraban todavía en ahorros 106.6 millones de pesos en efectivo.

Por eso, la calificadora le asignó una razón de liquidez alta, de 1.5 veces sobre sus pasivos o compromisos de pago de corto plazo.

Además, HR Ratings resaltó que Tulum cerró el año 2024 con 273.3 millones de pesos en efectivo en bancos, y a finales de ese año no pidió ningún crédito, mientras que el saldo de 315 millones de pesos al 30 de septiembre del 2025 estaba muy por encima y no justificaba el empréstito que se hizo.

De todos modos, el 15 de diciembre de 2025, el gobierno de Diego Castañón contrató una deuda bancaria de 50 millones de pesos, y lo hizo en las condiciones más caras del mercado, porque resultó ser la de los más altos intereses entre los créditos que contrataron otros municipios con menor capacidad financiera que Tulum en el mismo trimestre.

Además, el banco escogido para contratar el crédito fue Banorte, de los paisanos del alcalde Diego Castañón, a pesar de que le dieron los intereses más caros.

Los detalles de este oneroso crédito cargado a los tulumnenses sin necesidad, así como de las irregularidades cometidas en su contratación, serán motivo de una siguiente entrega.

Los datos sobre la alta disponibilidad de liquidez de Tulum están confirmados en los estados financieros publicados por la propia Tesorería Municipal y en los informes de avance de gestión financiera que ha entregado a la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).

Asimismo, HR Ratings menciona que la alta liquidez financiera del ayuntamiento de Tulum es algo que se había sosteniendo durante los años anteriores, porque, además, los ingresos de la recaudación se han mantenido en crecimiento, sin importar los escenarios económicos que se habían presentado.

Además, muestra que la administración de Tulum contaba con un 88 % de recursos de libre disposición, es decir, no etiquetados, una libertad financiera excepcional de la que carecen la gran mayoría de los municipios de México, producto de que el 70 % de los ingresos municipales son de recaudación propia, a los que completan las crecientes participaciones federales.

Asi pues, de generarse una crisis de liquidez en algún momento posterior, la responsabilidad no estaría en un escenario económico complicado, como una baja del turismo en el municipio, sino en las acciones administrativas del propio gobierno de Diego Castañón.

Por cierto, los detalles de las mentiras que se dijeron en la sesión de cabildo del 1 de octubre para justificar la autorización del crédito han de haber sido tantas, que el equipo de Comunicación de Diego Castañón bajó el video de la transmisión de la página de Facebook del ayuntamiento.