México colaborará en caso Epstein solo si EU lo solicita: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México colaborará en la investigación del caso Jeffrey Epstein únicamente si así lo solicita el gobierno de Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que se difundieran nuevos archivos del caso en los que se mencionan a empresarios mexicanos, sin que ello implique la comisión de algún delito.

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la indagatoria corresponde a las autoridades estadounidenses y que cualquier participación de México dependerá de una solicitud formal del Departamento de Justicia.

“La investigación tiene que abrirse en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos y, si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, participaremos, pero la investigación ocurre allá”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre los nuevos expedientes dados a conocer.

Con estas declaraciones, la presidenta descartó que se abra una investigación en México derivada de la difusión de los archivos, en los que aparecen los nombres de empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi.

Los nuevos documentos fueron publicados el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la Ley de Transparencia. El material consta de más de tres millones de páginas, entre correos electrónicos, listas de contactos, más de dos mil videos y alrededor de 180 mil imágenes relacionadas con el caso del financiero acusado de tráfico sexual.

En el último lote de archivos difundido por las autoridades estadounidenses figuran los nombres de los empresarios mexicanos mencionados, aunque su aparición en los documentos no significa que hayan cometido delito alguno.

Asimismo, en los archivos también se mencionan a expresidentes mexicanos. Carlos Salinas de Gortari aparece citado en un correo fechado el 15 de noviembre de 2016; Ernesto Zedillo figura en un documento titulado “Familias Illuminati y sus asociadas”, y Enrique Peña Nieto es mencionado en diversos documentos relacionados con su candidatura presidencial en 2012.

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque las autoridades determinaron su muerte como suicidio, el caso ha dado pie a múltiples teorías conspirativas que se han mantenido vigentes en los últimos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein durante la década de 1990 y principios de los años 2000 antes de distanciarse de él, se opuso durante meses a la divulgación de los archivos. No obstante, la publicación se concretó luego de que demócratas y republicanos en el Congreso aprobaron la ley de transparencia, pese a sus objeciones.