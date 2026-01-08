Diego Castañón paga favores a Monreal promoviendo a Enrique Vázquez en Tulum

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Luego de que el presidente municipal Diego Castañón Trejo le abrió las puertas a la promoción de sus aspiraciones para sucederlo en el cargo, como pago por poner su nombre, junto con el de Ricardo Monreal, en la iniciativa para garantizar el acceso libre a playas que su administración diseñó, el diputado federal Enrique Vázquez Navarro intensifica sus visitas a Tulum, ayudado por la administración municipal y por parte de la familia del fallecido exalcalde Marciano Dzul Caamal.

Antes de la presentación de la iniciativa de reforma en agosto del 2025, el veracruzano Enrique Vázquez Navarro no había puesto un pie en Tulum ni visitado Quintana Roo para realizar labores como diputado federal plurinominal, cargo al que llegó ocupando un espacio de este estado a pesar de no ser quintanarroense ni por residencia, apadrinado por la expresidenta nacional de Morena Yeidkol Polenvsky, del que era asistente y hasta las bolsas de compra le cargaba.

Sin embargo, luego de que el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, pidió al diputado Ricardo Monreal presentar una iniciativa preparada por su administración para garantizar el acceso gratuito a las playas, en medio de confrontaciones públicas con los militares del Parque del Jaguar por el cobro del paso, desde agosto del 2025, mes cuando fue presentada la propuesta a la Cámara de Diputados, Enrique Vázquez Navarro comenzó a realizar apariciones frecuentes en el Pueblo Mágico para actividades de promoción política.

La apertura de las puertas a la promoción de Enrique Vázquez Navarro fue un pago que pidió Ricardo Monreal a Diego Castañón por “el favor” de impulsar la iniciativa, además de estar bajo el cobijo del mismo grupo político, y fuentes extraoficiales dicen que eso incluye que la administración le fabrique la documentación de residencia para poder ser candidato a alcalde.

Lo anterior se debe a que la Constitución de Quintana Roo establece que para ser presidente municipal se debe comprobar al menos cinco años de residencia y vecindad en el municipio, condiciones que se saben que no tiene Vázquez Navarro, pues nadie conoce que haya vivido en Tulum en los últimos años.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan que la administración de Diego Castañón tiene la tarea de fabricar los documentos para que milagrosamente Enrique Vázquez Navarro resulte con residencia y vecindad en Tulum desde el 2022, o corre el riesgo de que le nieguen la candidatura de la misma forma como le sucedió a José Luis “Chanito” Toledo Medina cuando en 2018 quiso ser candidato a alcalde de Cancún sin tener residencia y vecindad allí.

Mientras tanto, las redes sociales de Vázquez Navarro muestran que su activismo político en Tulum inició precisamente en agosto del 2025, cuando se intercambió su promoción por la presentación de la iniciativa de acceso gratuito a playas en la Cámara de Diputados, que fue elaborada por la administración de Diego Castañón, pero firmada por Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro para su trámite.

El marco para iniciar ese activismo fue el inicio de la conformación de los comités seccionales de Morena en ese mismo mes, proceso en el que Vázquez Navarro aprovechó para placearse en los organizados como “mentor” por Jorge Luis Córdoba Pech, uno de los miembros del grupo marcianista de Romualda Dzul y Silva Canul.

A partir de eso, comenzó a realizar también recorridos callejeros en colonias de Tulum y apariciones en los informes de alcaldes y alcaldesas del estado, así como en tomas de protesta de directivas sindicales, que remató con la presentación de su informe legislativo en un evento público junto al Palacio Municipal el 1 de diciembre pasado, a donde acudieron sus padrinos políticos Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Eruviel Ávila y Marcelo Ebrard.

De allí siguieron sus presentaciones en fiestas y las posadas organizadas por la hermana y la viuda de Marciano Dzul Caamal, Romualda Dzul e Ileana Canul, respectivamente, una de las cuales también contó con la presencia de un representante del senador Eugenio Segura, en la figura de Abraham Martín Álvarez, hijo del exalcalde de Solidaridad Miguel Ramón Martínez Azueta y conocido como Chore Martín, y otra con la del primer regidor de Tulum, Fili Tah Balam.

Desde inicios del 2026 la promoción del diputado federal veracruzano continuó, con el apoyo del gobierno de Diego Castañón, pues inició con asistencia al pase de lista de la Policía Municipal el lunes pasado y continuó con una fiesta de Día de Reyes organizado por los marcianistas encabezados por Romualda Dzul e Ileana Canul, en la que repartió roscas.

En todas actividades no ha participado la diputada de Morena Silvia Dzul Sánchez, hija del exalcalde Marciano Dzul, quien ha sido la única que ha tomado una posición congruente con su origen ante la promoción del diputado veracruzano, pues desde que notó la operación para inflarlo fijó la postura de que Tulum debe ser para los tulumnses, pues cuenta con figuras propias, nativas y avecindadas, es decir, con arraigo, que gozan de toda la capacidad y experiencia para llevar las riendas del municipio y mantenerlo en la vía del desarrollo.

Dado que los tiempos políticos en Morena se han acelerado, al confirmarse que las candidaturas, no sólo a la gubernatura, sino a todos los demás cargos, se definirán alrededor de junio de este año, el activismo del diputado federal Enrique Vázquez Navarro continuará con mayor intensidad en las próximas semanas, aprovechando el receso en la Legislatura federal y la puerta abierta que le ha dejado Diego Castañón como pago de favores al grupo político de Ricardo Monreal.

Y mientras tanto, la reforma sobre acceso gratuito a las playas sólo quedó como propaganda y pretexto para impulsar a un fuereño a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tulum, porque todavía no se convierte en ley debido a que su frenó en el Senado de la República.