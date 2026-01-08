Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca tras llamada telefónica

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- Luego de más de un año de tensiones, declaraciones cruzadas y señalamientos que incluso incluyeron amenazas de intervención desde Estados Unidos, los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron ayer su primer contacto directo.

El diálogo se dio mediante una llamada telefónica que se prolongó alrededor de una hora, en la que ambos mandatarios abordaron principalmente el tema del narcotráfico, eje central de las fricciones bilaterales recientes.

Tras la conversación, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó como un honor el intercambio con el presidente colombiano y adelantó que habrá un encuentro presencial en la Casa Blanca, en Washington. Petro confirmó la información durante un acto masivo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, al que acudieron cerca de 50 mil personas.

El mandatario colombiano explicó que uno de los puntos centrales del diálogo fue la necesidad de restablecer la comunicación directa entre las cancillerías y los jefes de Estado. “Si no hay diálogo, hay guerra”, afirmó ante sus simpatizantes.

Petro también informó que su canciller, Yolanda Villavicencio, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya trabajan en los detalles logísticos de su eventual visita a Washington, aunque aún no se ha definido la fecha.

Cabe recordar que Estados Unidos había restringido el ingreso de Petro a su territorio tras la manifestación que encabezó en Nueva York, en septiembre pasado, en apoyo al pueblo palestino.

El presidente colombiano aseguró que durante la llamada señaló que el deterioro de la relación bilateral fue impulsado por actores vinculados al narcotráfico y acusó directamente al exmandatario Álvaro Uribe Vélez de haber contribuido a esa narrativa.

Petro subrayó que el restablecimiento del diálogo es el aspecto más relevante del acercamiento y reiteró que la crisis, en su opinión, fue promovida por sectores de la oposición. “Si tocan a Petro, tocan a Colombia”, enfatizó.

Reconoció además que tenía preparado un discurso confrontativo para la movilización, pero decidió modificarlo tras la conversación con Trump. “Intentaron convencerlo de que yo era el jefe de la cocaína, pero Trump no es ingenuo”, comentó.

Durante el intercambio, Petro expuso los avances de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el incremento de incautaciones, la extradición de cientos de capos y la apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos, en contraste con la erradicación forzada con glifosato. También mencionó los acuerdos con el presidente venezolano Nicolás Maduro para realizar operaciones conjuntas en la región del Catatumbo.

El mandatario evitó profundizar en los detalles del diálogo y señaló que lo hará tras un encuentro personal con su homólogo estadounidense.

Finalmente, Petro reveló que sostuvo comunicación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien invitó a visitar Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación binacional y avanzar en la pacificación de la frontera común, que se extiende por más de 2 mil 200 kilómetros.