DIF Pilares fortalece el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó los cursos y talleres de capacitación que se imparten en el DIF Pilares, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, como parte de las acciones para fortalecer su desarrollo integral.

Acompañada por el presidente honorario del Sistema DIF Municipal, Eduardo Asencio, destacó que este espacio impulsa la formación por medio de las áreas del Conocimiento, el Ritmo, el Deporte, el Tiempo, la Salud, el Sabor, el Aserrín y el Emprendimiento, enfocados en promover valores, disciplina y oportunidades de crecimiento.

Durante su visita, la Alcaldesa dialogó con alumnas y alumnos que participan en las actividades formativas, a quienes llamó a aprovechar las herramientas que contribuyen a fortalecer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de vida.

“En Playa del Carmen creemos que el talento también se construye con las manos y con el corazón. En el programa Pilares del DIF estimulamos a nuestras niñas y niños a desarrollar el trabajo manual, aprendiendo, creando y descubriendo sus capacidades mientras sembramos valores, cultura y disciplina. Porque cuando una niña o un niño aprende a crear, también aprende a confiar en sí mismo y a construir un mejor futuro”, dijo.

Por su parte, Eduardo Asencio subrayó que el trabajo del Sistema DIF se centra en atender con cercanía, inclusión y sentido humano a las familias y grupos prioritarios, con el objetivo de prevenir riesgos sociales y fortalecer el bienestar comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar entornos de aprendizaje y desarrollo que permitan a niñas, niños y adolescentes crecer con confianza, bienestar y mejores oportunidades.

Al recorrido de supervisión también asistió Deyanira Martínez, directora general del Sistema DIF Playa del Carmen, entre otras invitadas e invitados.