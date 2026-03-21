SCJN debe aclarar por qué ocultó datos de 151 vehículos: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería aclarar las razones por las cuales decidió reservar la información relacionada con la compra de 151 vehículos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que, desde su perspectiva, los datos sobre adquisiciones públicas —como modelos, costos y fechas de compra— tendrían que ser accesibles, luego de que el máximo tribunal determinó mantenerlos bajo reserva durante cinco años por motivos de seguridad.

“Habría que revisar y preguntar al Poder Judicial por qué se tomó esa decisión. En mi opinión, todo debe ser transparente”, declaró.

El tema se suma a una controversia previa sobre el uso de vehículos considerados de alta gama por parte de ministros de la Corte. A inicios de este año, se dio a conocer la compra de nueve camionetas con presunto blindaje destinadas a cada integrante del tribunal.

Se trata de unidades Jeep Cherokee de reciente modelo, cuyo precio oscila entre un millón y un millón 777 mil pesos por vehículo, sin incluir las modificaciones de seguridad.

La adquisición generó críticas, al contrastar con el discurso de austeridad y eliminación de privilegios promovido por integrantes del Poder Judicial.

En respuesta, la SCJN explicó mediante un comunicado que la renovación del parque vehicular se sustenta en el Acuerdo General de Administración 2019, el cual establece la sustitución de unidades cada cuatro años o antes si presentan condiciones que puedan comprometer la seguridad.

El tribunal indicó que la decisión se tomó con base en evaluaciones técnicas de instancias federales, las cuales concluyeron que los vehículos en uso ya no cumplían con los estándares necesarios.

Asimismo, aseguró que la compra no implicó un incremento en el gasto, ya que se realizó la desincorporación de un número mayor de unidades respecto a las adquiridas.