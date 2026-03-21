Lula propone alianza Petrobras-Pemex en el Golfo de México

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BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para desarrollar proyectos de exploración en el Golfo de México.

Durante un evento, el mandatario brasileño señaló que la empresa mexicana podría beneficiarse de la experiencia de Petrobras, particularmente en operaciones en aguas profundas, al plantear una colaboración conjunta en la región.

Lula indicó que ya extendió la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para presentarle formalmente la propuesta, subrayando el potencial de cooperación energética entre ambos países.

Hasta el momento, ni Petrobras, ni Pemex, ni la oficina de la mandataria mexicana han emitido una postura oficial respecto a la iniciativa.

Actualmente, Petrobras mantiene operaciones en el Golfo de México a través de una asociación con Murphy Exploration & Production, lo que le ha permitido consolidar experiencia en ese tipo de proyectos.

Por su parte, Pemex continúa impulsando desarrollos complejos en la zona, como el proyecto de gas en aguas profundas Lakach, en un contexto marcado por la disminución de producción en campos marinos maduros.

Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, Sheinbaum y Lula sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron el fortalecimiento de la relación económica bilateral, con énfasis en el sector energético.

Además, se prevé que la presidenta mexicana realice una visita oficial a Brasil en una fecha aún por definir.