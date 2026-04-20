DIF Playa del Carmen anuncia Redondeo OXXO a favor del CRIM

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PLAYA DEL CARMEN.- El Sistema DIF de Playa del Carmen, en coordinación con la cadena OXXO, puso en marcha el programa de redondeo correspondiente al periodo de abril a junio de 2026, con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad en el municipio.

Los recursos recaudados serán destinados a la creación y equipamiento de una Cámara de Estimulación Multisensorial en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), un espacio especializado enfocado en impulsar el desarrollo neurológico, la autonomía y la calidad de vida de los usuarios.

El presidente honorario del DIF municipal, Eduardo Asencio, señaló que esta iniciativa permitirá acercar servicios especializados a las familias, evitando traslados a otros municipios o la necesidad de recurrir a servicios privados.

Indicó que el proyecto forma parte de la estrategia social impulsada por la presidenta municipal, Estefanía Mercado, orientada a fortalecer la inclusión y mejorar el acceso a servicios públicos de salud y rehabilitación.

Por su parte, la directora general del DIF, Deyanira Martínez, detalló que el espacio contará con equipamiento especializado, como paneles sensoriales y fibras ópticas, lo que permitirá ampliar la cobertura y calidad de las terapias.

En representación de la empresa, Edgar Barrios Muñoz destacó que la participación en este tipo de programas responde al compromiso social de la compañía y a la colaboración con la comunidad.

El programa de redondeo estará vigente hasta junio, periodo en el que los clientes podrán contribuir con sus aportaciones en tiendas OXXO para hacer posible la instalación de este espacio terapéutico.