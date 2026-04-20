Sheinbaum desconoce operativo con EU en Chihuahua y revisa posible violación a la ley

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad no tenía conocimiento del operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos en coordinación con autoridades de Chihuahua para desmantelar laboratorios de drogas, por lo que su gobierno revisa si se incurrió en alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que este tipo de acciones deben ser informadas y autorizadas por el Gobierno federal, al tiempo que reiteró que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad se basa en la colaboración y coordinación, pero no en operaciones conjuntas.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Estamos solicitando información tanto al gobierno estatal como al estadounidense para determinar si hubo alguna irregularidad”, señaló.

El caso salió a la luz tras el fallecimiento de dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, así como de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, quienes perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco luego de un operativo contra seis laboratorios de drogas sintéticas.

Sheinbaum lamentó los hechos y expresó solidaridad con las víctimas, al tiempo que confirmó que su administración mantiene comunicación con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La presidenta enfatizó que la coordinación en materia de seguridad con autoridades extranjeras debe apegarse a protocolos establecidos, los cuales obligan a que cualquier participación de agencias internacionales en territorio nacional cuente con la autorización del Gobierno federal.

Además, puntualizó que la relación bilateral en estos temas corresponde exclusivamente al ámbito federal, por lo que los gobiernos estatales no pueden establecer acuerdos directos sin el aval de la federación.