DIF Playa del Carmen reafirma su compromiso con una vida libre de violencia para mujeres y niñas

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la concientización y la educación sobre la violencia de género, así como promover el respeto, la igualdad y la no discriminación, se llevó a cabo la Feria en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizada por el DIF Playa del Carmen en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres.

El presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio Martínez, destacó el compromiso del Gobierno Municipal con la construcción de una sociedad más justa, empática y libre de violencia. “La erradicación de la violencia comienza con la igualdad, y el cambio solo se logra si todas y todos nos unimos, elevamos la voz y actuamos con amor, respeto y valentía”, señaló ante un centenar de estudiantes de nivel universitario y medio superior.

Subrayó que, a través del Programa PAMAR y en coordinación con el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, el DIF impulsa actividades formativas y de reflexión orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres. Por ello, esta feria se ofrecieron asesorías psicológicas y jurídicas, pláticas sobre salud integral, dinámicas participativas y actividades motivacionales.

Asimismo, agradeció la colaboración de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Idania Gamboa, y destacó el liderazgo de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, por promover políticas públicas que fomentan la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.

Por su parte, Idania Gamboa resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para garantizar espacios seguros y una vida libre de violencia para las mujeres y niñas. “En Playa del Carmen existe cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Espacios como el DIF y el Instituto Municipal de la Mujer son lugares seguros donde las mujeres y las niñas pueden sentirse protegidas y acompañadas”, afirmó.

Durante la jornada estuvieron presentes la rectora de la UNID, Corina Chavira; la directora del Colegio de Bachilleres Playa del Carmen, Julieta Beauregard; el director del Programa PAMAR, Pedro Vegobi; y la coordinadora del Centro de Atención a la Mujer (CAM), Alline Castillo Castro.