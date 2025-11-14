Noroña es abucheado en la Universidad de Guanajuato; lo cuestionaron por casa de 12 mdp

Comparte esta Noticia

GUANAJUATO.- Gerardo Fernández Noroña contra estudiantes. Ahora pasó en la Universidad de Guanajuato, donde el senador de Morena fue abucheado por los alumnos, en un intercambio que se puso tenso y en el que el legislador incluso retó a los jóvenes a debatir.

Durante su intervención en un evento de la institución, un grupo de jóvenes intentó subir al escenario para increpar a Noroña, a lo que otro grupo gritó “qué se bajen” para que continuara la participación del expresidente de la Mesa Directiva Del Senado.

“La verdad es que por mí se pueden quedar ahí. Yo no tengo problema, si no he tenido problema en que estén gritando e interrumpiendo, menos tengo problema… Qué se queden ahí, me da lo mismo”, respondió Noroña, quien además les prometió que les iba a regalar el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se enteren de lo que es la lucha de la cuarta transformación.

Los moderadores del evento pidieron alzar la voz de una forma correcta; sin embargo los gritos de “fuera” contra el morenista continuaban en el foro, a lo que Fernández Noroña, criticado por tener una casa de 12 millones de pesos, respondió que iba a continuar a pesar de que “un pequeñísimo grupo” quiso “reventar” el evento.

En ese momento, una joven tomó el micrófono y le dijo que tenía algunas preguntas, a lo que el senador la interrumpió y dijo que no iba a responder mientras continuara la protesta.

La joven, quien tenía la intención de cuestionarlo por su casa de 12 millones de pesos, fue interrumpida en distintas ocasiones por Noroña y por los moderadores mientras seguían los gritos.

“No me parece correcto… No voy a oír porque ustedes no están respetando. No puede ser que la mayoría de la gente esté escuchando y que interrumpan, que se sumen al presidium y que permitan reventar la asamblea, esa no es la manera correcta de conducirse, quieren protestar, que protesten… ¡Vengase todo el auditorio!”, enfatizó Noroña mientras era cuestionado sobre su patrimonio.

A pesar de la confrontación con los jóvenes, Noroña calificó de “intensa y estupenda” la reunión en la Universidad de Guanajuato, y aseguró que los reportes periodísticos en los que se señalaba que la gente no lo quería en el evento eran desinformación.

Fuente: El Financiero