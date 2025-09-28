DIF Playa del Carmen suma aliados a favor de la inclusión social

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con dinámicas vivenciales y un llamado a la empatía, colaboradores del hotel Sunset Fishermen en Playacar participaron en un Taller de Sensibilización sobre Inclusión y Accesibilidad, impartido por el DIF Playa del Carmen, con el propósito de generar conciencia sobre el respeto y la igualdad de las personas con discapacidad.

En representación del presidente honorario del DIF, Eduardo Asencio Martínez, el director de Servicios de Salud, Arturo Melgarejo, entregó un reconocimiento al hotel por sumarse a este esfuerzo. Destacó que, bajo el liderazgo y la sensibilidad de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la administración impulsa acciones que buscan transformar realidades y garantizar que Playa del Carmen sea un municipio más incluyente.

Siguiendo la visión de Eduardo Asencio, el DIF recorre espacios de la comunidad y del sector hotelero para sensibilizar a sus colaboradores, convencidos de que la inclusión comienza con la empatía y con la disposición de reconocer y atender los retos que enfrentan día a día las personas con discapacidad.

Dicho taller les permitió ponerse en el lugar de quienes enfrentan estas condiciones, reflexionar sobre sus desafíos y reconocer la importancia de generar entornos accesibles y solidarios.

Como muestra de compromiso social, el Sunset Fishermen donó juguetes para las niñas y niños atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), un gesto que el DIF Playa del Carmen celebró como ejemplo de empatía y generosidad hacia la comunidad.