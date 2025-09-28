Hemos tenido nuestras dificultades con EU, pero a México se le respeta, destaca Sheinbaum

Comparte esta Noticia

ZAPOPAN, Jal.- Con el nuevo orden mundial económico, México ha tenido dificultades con los aranceles estadounidenses; sin embargo, se ha salido adelante, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recalcó que a México se le respeta.

“Ahora se impusieron aranceles, pero la verdad es que en equipo hemos salido adelante muy dignamente, porque a México se le respeta”, aseguró durante su informe de gobierno en el Centro de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco.

La mandataria hizo un repaso del trabajo en Jalisco, en cuanto a programas sociales: 1.8 millones de beneficiarios, quienes en conjunto reciben anualmente casi 50 mil millones de pesos.

Planteó el bacheo a las carreteras federales de Jalisco, el Tren México Guadalajara, además del apoyo del Tren Ligero de la capital. Además, Sheinbaum enfatizó la coordinación con el Gobierno estatal, que encabeza Pablo Lemus Navarro.Sin embargo, los asistentes abuchearon al mandatario con el grito constante de “fuera Lemus”; este hecho provocó que la Presidenta saliera a su defensa pidiendo respeto.

Este fin de semana, la titular del Ejecutivo federal concluye su gira en el Estado de Colima y el próximo 5 de octubre cierra en el Zócalo de la Ciudad de México.

Fuente: El Heraldo de México