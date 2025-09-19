Diputada Hilda Brown acusa de ‘infamia’ bloqueo de sus cuentas por supuestos nexos con ‘La Mayiza’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Hilda Brown, de Morena, en Baja California, acusó de “infamia” el supuesto congelamiento de sus cuentas a solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras haber sido vinculada con ‘La Mayiza’, una facción del Cartel de Sinaloa.

Luego de que se dio a conocer que EU sancionó como terrorista a ‘La Mayiza‘, facción criminal que relacionó con una red de empresarios y políticos, incluyendo a Brown, la legisladora federal negó dichos vínculos

“Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, declaró la diputada en un mensaje en redes sociales.

Brown, exalcaldesa (2019-2021) de Rosarito, Baja California, fue ligada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EU con una red de políticos y empresarios que habrían facilitado el control criminal de ‘La Mayiza’ en esa zona.

En declaraciones a periodistas en el Congreso, la diputada afirmó estar sorprendida por los señalamientos que la relacionan con la estructura criminal de ‘La Mayiza’, ya que no ha recibido “ninguna notificación” al respecto.

“Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios. El domingo estuve en Estados Unidos, tengo un tío al que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a segunda inspección ni a revisión ni nada”, aseguró.

Además, la legisladora afirmó que cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como en su momento lo tuvo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).