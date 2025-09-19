Supervisa Mara Lezama modernización de paraderos en la Zona Hotelera de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió la zona hotelera de Cancún, en donde se rehabilitan y modernizan los paradores del transporte público, para la seguridad y el bienestar de las y los usuarios, principalmente de la industria turística.

La titular del Ejecutivo supervisó que 42 paraderos estén mejor iluminados, dignos, más seguros para todas y todos, acompañada por el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y el titular del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Actividad Turística de Quintana Roo (FOATQROO), Ricardo Archundia.

Durante el recorrido, Mara Lezama explicó que en cada paradero, las personas encontrarán el distintivo Q, lo que garantiza su accesibilidad universal, comodidad y cumplimiento con estándares internacionales de calidad turística, que son un orgullo quintanarroense.

La modernización de estos paraderos del transporte público se suma al parador fotográfico que mejora sustancialmente la imagen urbana de la zona hotelera. “Además, colocamos iluminación arquitectónica en el hemiciclo a los Niños Héroes, así como decoración alusiva a las Fiestas Patria para el disfrute de las familias”, dijo.

La Gobernadora dijo que esta modernización es para las familias, para quienes trabajan y viven aquí, para quienes nos visitan de todo el mundo, porque cuando Cancún se moderniza hay más turismo, más ingresos, más bienestar y prosperidad compartida.