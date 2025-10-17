Diputado de Morena dice que el Premio Nobel de la Paz debió ser para AMLO: ‘Él encabezó una lucha’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Premio Nobel de la Paz volvió a encender el debate político, luego de que el diputado de Morena, Arturo Ávila, propusiera que el galardón debería haberse otorgado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no a la opositora venezolana María Corina Machado, reconocida este año por su lucha democrática.

En entrevista con Adela Micha, el legislador aseguró que el comité noruego “se equivocó”, y argumentó que López Obrador encabezó una lucha democrática durante años, incluso “cuando le robaron las elecciones en dos ocasiones”.

“Creo que se equivocó el comité noruego. La lucha de María Corina, por la que le dieron el Nobel, entonces también debieron entregárselo a López Obrador”, dijo Ávila.

Las declaraciones provocaron risas en el estudio y reacciones inmediatas de la periodista, quien comentó: “¡Todos se rieron aquí!”.

En redes sociales, el tema se volvió tendencia: usuarios divididos entre quienes respaldaron al diputado y quienes lo acusaron de minimizar la lucha de Machado, considerada símbolo de la resistencia contra el régimen venezolano.

Otros recordaron episodios controvertidos del sexenio de López Obrador, como la violencia, los casos de “huachicol fiscal” y los conflictos con organismos autónomos, para cuestionar que se le relacione con un reconocimiento de paz.