Pierde el PVEM a su único representante en Ayuntamiento de Othón P. Blanco

CHETUMAL.- El regidor Benjamín Vaca González renunció a la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, como consecuencia de la salida previa de la diputada local Luz Gabriela Mora Castillo, que el lunes pasado abandonó las filas del instituto político tras haber sido removida de las comisiones legislativas en que participaba.

Con esta determinación, el PVEM se queda sin representación en el Ayuntamiento de la capital del Estado de Quintana Roo, pues la única posición que tenía el partido era la ocupada por Vaca González.

La decisión del concejal era un paso esperado, puesto que la diputada local Luz Gabriela Mora Castillo es su esposa y, además, públicamente ya había expresado su solidaridad hacia ella por la decisión que tomó al salirse del partido.

Aunque la renuncia está relacionada con este antecedente, y en una entrevista en un medio de comunicación dijo que no está de acuerdo con las acciones y las formas con que se lleva el partido, en un comunicado que hizo público este jueves no expresó ningún motivo para su separación de esas filas.

La salida es importante no sólo porque se pierde la representación del partido en el cabildo capitalino, sino porque el PVEM es dirigido ahora en Quintana Roo por Renán Sánchez Tajonar, con quien Vaca González había trabajado de manera muy cercana, pues fue el Secretario General del Congreso del Estado cuando éste presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el turno del PVEM durante la XVII Legislatura.

Además, el chetumaleño fue durante muchos años representante legal del PVEM ante los órganos electorales, por lo que participó directamente en las negociaciones que se realizaron para las diversas coaliciones que ha celebrado en los procesos electorales.

En el comunicado que difundió en sus redes sociales, el regidor dijo que informaba a la ciudadanía que con esta fecha tomaba la decisión de separarse del Partido Verde Ecologista de México y la hacía pública.

Refirió que tuvo más de 10 años de militancia y durante ellos desempeñó diversas responsabilidades tanto a nivel estatal como municipal, así como participó en la construcción de proyectos, en la defensa de causas jurídicas de relevancia y en el fortalecimiento de las coaliciones que en su momento representaron una alternativa para el desarrollo del estado y el municipio.

No obstante que se separa de un partido integrante de la alianza con Morena, gobernante en la entidad, Vaca González reitera en su comunicado su disposición de seguir trabajando e impulsando desde su trinchera “cada proyecto encabezado por nuestra gobernadora Mara Lezama, convencido de que su visión humanista y cercana al pueblo es clave para construir un mejor Quintana Roo”.

Sólo que ahora lo hará como regidor independiente en el ayuntamiento de Othón P. Blanco, prometiendo guiarse por los principios de “transparencia, justicia social y compromiso con el bienestar común”.

Fuente: Cambio22