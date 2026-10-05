Diputados alistan multas de hasta 100% del valor de combustibles contra el huachicol fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana una reforma a la Ley Aduanera que establecerá multas de hasta el 100 por ciento del valor comercial de los hidrocarburos y petrolíferos cuando se detecten irregularidades destinadas a evadir el pago correspondiente de impuestos.

La modificación busca reforzar los mecanismos legales contra el denominado huachicol fiscal, particularmente en operaciones de importación en las que se declare un valor inferior al real para reducir las contribuciones correspondientes.

El proyecto establece que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera, las autoridades deberán iniciar de oficio sus facultades de comprobación.

Para los casos relacionados específicamente con hidrocarburos y petrolíferos, la reforma contempla una sanción diferenciada que irá del 50 al 100 por ciento del valor comercial de las mercancías involucradas.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas de las autoridades ante operaciones irregulares que tienen un impacto directo sobre los ingresos públicos.

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 30 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, informó que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 fueron implementadas herramientas digitales destinadas a mejorar procesos, conectar sistemas, proteger información y reducir los tiempos de atención en trámites y servicios estratégicos de la administración.

De acuerdo con el funcionario, estas herramientas permitieron detectar 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de cuatro mil 600 millones de pesos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La reforma contempla además procedimientos para que los propietarios de las empresas importadoras puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y recuperar las mercancías sujetas a medidas precautorias.

Cuando el valor declarado en el pedimento resulte inferior en 20 por ciento o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de la notificación del inicio del procedimiento administrativo, para solicitar la sustitución del embargo precautorio.

Para ello deberán presentar un depósito en efectivo por un monto equivalente a las contribuciones y cuotas compensatorias que corresponderían a la diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción determinado por la autoridad.

El dictamen argumenta que los hidrocarburos y petrolíferos requieren un tratamiento específico debido a su relevancia económica, volumen de operaciones y repercusión fiscal y productiva.

También señala que este tipo de mercancías ha sido utilizado recurrentemente en esquemas de contrabando y evasión de controles aduaneros, por lo que considera necesario reforzar su trazabilidad y supervisión para proteger la hacienda pública.

La modificación plantea así una consecuencia jurídica diferenciada cuando las infracciones aduaneras involucren combustibles, con el propósito de establecer sanciones proporcionales al valor de las mercancías y al posible daño al interés fiscal.

Las medidas previstas se concentran en sanciones económicas, embargos e incautaciones. La reforma no incorpora penas de prisión dentro de la Ley Aduanera para estas conductas.

El dictamen todavía deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que las nuevas disposiciones no se encuentran vigentes y podrían sufrir modificaciones durante el proceso legislativo.