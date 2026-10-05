Sheinbaum pide a Morena dialogar con Tatiana Clouthier tras inconformidad por proceso en Nuevo León

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Morena a dialogar con Tatiana Clouthier después de la inconformidad expresada por la exsecretaria de Economía tras el proceso interno que dio a Clara Luz Flores la Coordinación de Defensa de la Transformación en Nuevo León.

Cuestionada sobre las críticas de Clouthier a la definición partidista, Sheinbaum señaló que no intervendrá directamente en la controversia y sostuvo que corresponde a la dirigencia de Morena atender las diferencias surgidas después del proceso.

“Que hablen con ella las compañeras de Morena. La encuesta es la mejor forma de ver quién será el coordinador de cualquier partido político porque es lo que opina la gente”, expresó la mandataria.

Sheinbaum señaló que mantiene una buena opinión tanto de Clouthier como de Clara Luz Flores y evitó tomar posición en favor de alguna de las dos dentro de la disputa generada por el resultado.

La presidenta consideró que corresponde a las representantes de Morena buscar acuerdos con quienes participaron en el proceso interno y atender las inconformidades surgidas después de la definición de las coordinaciones.

El pronunciamiento ocurre después de que Clouthier cuestionara la decisión de Morena y anunciara durante el fin de semana la creación del movimiento “Todos con Conciencia” en Nuevo León. La exfuncionaria afirmó que la nueva organización no buscará cargos públicos, sino impulsar una “revolución de las conciencias”.

Pese a su inconformidad con la definición estatal, Clouthier ha mantenido públicamente su respaldo a la presidenta y al proyecto de la Cuarta Transformación. Al presentar el nuevo movimiento reiteró su apoyo a Sheinbaum.

La mandataria, por su parte, no descartó sostener próximamente una reunión con Clouthier y manifestó disposición para encontrarse con ella.

Las diferencias se hicieron públicas después de la definición de Clara Luz Flores como coordinadora estatal. Clouthier había participado en el proceso y posteriormente cuestionó la decisión adoptada por el partido, al considerar que no correspondía con los principios bajo los cuales su equipo había sido convocado.

La exsecretaria de Economía ha señalado que su desacuerdo se concentra en el proceso y en la definición realizada en Nuevo León, sin que hasta ahora haya anunciado su salida del movimiento político que encabeza Morena. En días previos había descartado trasladarse a otro partido después del resultado.

Sheinbaum ha defendido públicamente el método de encuestas utilizado para definir las coordinaciones de Morena. En días anteriores sostuvo que este mecanismo permite que la decisión recaiga en la opinión de la población y no en una determinación individual, aunque reconoció que pueden existir críticas a los resultados.

Con el llamado al diálogo, la presidenta dejó en manos de la dirigencia partidista la atención de las diferencias con Clouthier, mientras la exfuncionaria comienza a organizar “Todos con Conciencia” en Nuevo León.