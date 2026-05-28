Diputados aprueban reforma para anular elecciones por intervención extranjera

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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo, en lo general y en lo particular, la reforma electoral promovida por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, para anular elecciones en casos de intervención extranjera.

El dictamen fue avalado con 307 votos a favor, 127 en contra y una abstención. La propuesta contempla adicionar el inciso D al artículo 41 de la Constitución para establecer que:

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, explicó Monreal Ávila al presentar su iniciativa.

El legislador morenista señaló que la reforma busca blindar los procesos democráticos de México ante posibles injerencias externas.

Durante la discusión, diputados del bloque mayoritario de Morena defendieron la propuesta al afirmar que pretende proteger la soberanía electoral del país y evitar escenarios de intervención extranjera, particularmente de gobiernos o actores internacionales que busquen influir en los resultados electorales, como ha ocurrido en otras naciones de la región.

Por su parte, legisladores de oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que contiene términos ambiguos que podrían utilizarse como argumento para invalidar elecciones.

“Nos preocupa mucho la ambigüedad que existe en el término de intervención de individuos, de organizaciones o gobiernos extranjeros”, expresó Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI.

La oposición también acusó que “Morena no quiere que se hable de su pacto con el crimen organizado, de su alianza con los criminales”.

En tanto, el jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió que la redacción de la propuesta “es tan amplia como peligrosa”.

“Bastaría acreditar que hubo intención de influir en las elecciones para anularlas o invocar ‘cualquier otra conducta’ que ‘afecte’ la autenticidad del sufragio. Más que causales, son cheques en blanco para la arbitrariedad judicial”, escribió.