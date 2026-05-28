“Nada que ver con política”: Sheinbaum sobre citatorio a Maru Campos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no responde a motivos políticos, sino a una investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por la participación de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara.

Durante la Mañanera de este 28 de mayo, la mandataria explicó que la FGR analiza si existió la comisión de algún delito relacionado con la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

“La Fiscalía tendrá que dar sus resultados. ¿Tiene que ver con un asunto político de la Presidenta? No; pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de dos agentes extranjeros, porque las leyes mexicanas establecen cuál es la participación”, señaló.

Sheinbaum afirmó que la Fiscalía únicamente está realizando las investigaciones correspondientes para determinar si hubo o no una irregularidad.

“La Fiscalía lo que está haciendo es investigando y determinar si es un delito o no. Ahora se ha dicho que se está contra la Gobernadora, que es un asunto político; nada que ver”, sostuvo.

La presidenta recordó además que el Gabinete de Seguridad ha desmantelado más de 2 mil narcolaboratorios durante su administración sin la intervención de agentes extranjeros.

“Es la Fiscalía General de la República a quien le avisan que hay un laboratorio, pues inicia una investigación de por qué había dos agentes extranjeros en un operativo en tierra. Nadie cuestiona que hayan ido a ver el laboratorio”, comentó.

Añadió que la principal interrogante surgió por la participación directa de los agentes en el operativo.

“La pregunta fue por qué había dos extranjeros en el operativo, que después se supo que eran de una agencia de Estados Unidos”, indicó.

En este contexto, Sheinbaum también se refirió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos, y afirmó que en esos casos no existen pruebas suficientes.

“En los dos casos tiene que ver un asunto de soberanía, quién decide, y garantizar que en México decidamos los mexicanos”, recalcó.