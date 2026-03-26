Diputados aprueban tope a “pensiones doradas” del Estado

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, una reforma al artículo 127 de la Constitución que establece un límite a las llamadas “pensiones doradas” de extrabajadores de empresas y organismos del Estado, como Pemex y la CFE.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, fija que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario presidencial. En la votación general, el dictamen obtuvo respaldo unánime con 458 votos a favor, aunque legisladores de oposición adelantaron reservas.

Durante el análisis en lo particular se presentaron 108 propuestas de modificación; sin embargo, tras casi 10 horas de debate y la participación de más de 90 oradores, ninguna fue aceptada. Finalmente, el proyecto fue avalado con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, estas últimas principalmente de Movimiento Ciudadano.

Al arranque de la discusión, la diputada Margarita Zavala intentó frenar el proceso mediante una moción suspensiva, al argumentar que la reforma podría violar el principio de no retroactividad establecido en la Constitución. No obstante, la propuesta fue desechada por la mayoría oficialista.

En tribuna, la legisladora de Morena Haidyd Arreola defendió el dictamen al señalar que busca corregir desigualdades en el sistema de pensiones. Citó datos del Inegi que ubican el promedio de jubilaciones en alrededor de 4 mil 600 pesos mensuales, en contraste con casos de pensiones que superan el millón de pesos.

La reforma establece que las jubilaciones del personal de confianza en entidades paraestatales —incluidas empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y fideicomisos públicos— no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada al titular del Ejecutivo federal en el presupuesto vigente.

Con base en el salario presidencial estimado para 2026, de 134 mil 290 pesos netos mensuales, el tope quedaría en aproximadamente 67 mil 145 pesos. No obstante, el dictamen no precisa si el cálculo debe hacerse con base en el ingreso bruto o neto.

La medida aplicaría a instituciones como Pemex, CFE y diversas entidades financieras públicas, aunque dejaría fuera a sectores como las Fuerzas Armadas.

Mientras se desarrollaba la discusión legislativa, extrabajadores de la CFE se manifestaban por tercer día consecutivo en las inmediaciones de San Lázaro para exigir la defensa de sus pensiones. Pese a ello, la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM aseguró los votos necesarios para la aprobación de la reforma.