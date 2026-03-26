“Malo para el país”: Sheinbaum critica eliminación de revocación en reforma

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Foto: EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “malo para el país” que el Senado de la República aprobara la reforma electoral sin incluir su propuesta para adelantar la revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reconoció que se avaló el eje central de la iniciativa, enfocado en reducir privilegios dentro del sistema político, aunque lamentó que no prosperara el cambio en materia de revocación.

“Se aprobó lo principal, que es disminuir los privilegios (…) esa parte salió adelante; la otra, pues ya no”, expresó.

Sheinbaum consideró que la decisión del Senado de dejar fuera ese punto no beneficia al país, aunque señaló que fue una determinación tomada por los propios legisladores.

Al referirse a las razones detrás del rechazo, sostuvo que algunos partidos habrían actuado por temor a un posible impacto electoral en 2027 si su nombre aparecía en la boleta a través del mecanismo de revocación.

“Desde mi perspectiva, hubo temor de que la presidenta estuviera en la boleta (…) pensaban que eso podría influir en los votos”, comentó, al tiempo que rechazó ese argumento al insistir en que la revocación de mandato y las elecciones constitucionales son procesos distintos.

La jefa del Ejecutivo aseguró que, durante el debate, no se presentaron razones suficientemente sólidas para impedir que dicho ejercicio se realizara en 2027.

Previamente, el Senado aprobó la reforma electoral con cambios orientados a reducir costos, establecer límites salariales a funcionarios electorales y modificar la integración de los ayuntamientos. Sin embargo, en la discusión en lo particular se avaló una reserva impulsada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), que eliminó las modificaciones al artículo 35 constitucional.

Con ello, la revocación de mandato se mantiene sin cambios y continuará programada para 2028, como lo establece actualmente la Constitución. La legisladora argumentó que este mecanismo y los procesos electorales tienen finalidades distintas, y advirtió que combinarlos podría desvirtuar su sentido democrático, aunque reiteró el respaldo de su bancada al proyecto de gobierno federal.