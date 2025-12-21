Monreal señala a Quintana Roo como ejemplo de la urgencia de reglas en Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a su partido y a la coalición oficialista a definir reglas claras para la selección de candidaturas a las gubernaturas, al advertir que la falta de lineamientos podría provocar rupturas internas y deserciones rumbo a las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas en la Ciudad de México, Monreal señaló que la competencia interna será particularmente intensa en entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Querétaro, donde confluyen aspiraciones de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El legislador puso como ejemplo el caso de Quintana Roo, al que calificó como una de las entidades con mayor efervescencia política dentro del movimiento, debido a la presencia de al menos tres perfiles fuertes que buscan la candidatura a la gubernatura.

Mencionó al senador Eugenio “Gino” Segura, a quien describió como un político joven y entusiasta; a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, y al director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo. De no establecerse reglas claras, advirtió, el proceso podría enfrentar “problemas serios de deserciones anticipadas o de brusquedad”.

Cuestionado sobre el riesgo de una escisión dentro del movimiento, Monreal afirmó que esta puede evitarse si se antepone la unidad y el proyecto político colectivo sobre las ambiciones personales, y si se definen con claridad los mecanismos de selección de candidaturas.

Asimismo, subrayó la necesidad de fijar lineamientos que garanticen procesos transparentes y equitativos, sin la intervención del dinero, el tráfico de influencias o prácticas ilícitas en la definición de los abanderados.

Finalmente, atribuyó la intensidad de la competencia interna al crecimiento y fortalecimiento de Morena, al señalar que cada vez más actores políticos ven en el partido una vía para acceder a cargos de representación popular y espacios dentro de la administración pública.