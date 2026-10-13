Diputados reducen alza del DNR para 2027, pero Defensa se lleva el 57% de la recaudación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una modificación a la propuesta de incremento del Derecho de No Residente (DNR) para 2027, con la que el cobro a los visitantes extranjeros pasaría de 983 a mil 158 pesos, un aumento de 175 pesos, equivalente al 17.8 por ciento, en lugar del 35.8 por ciento planteado originalmente por el Gobierno federal.

Pese a la reducción del ajuste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) conservaría la mayor parte de los recursos recaudados mediante este derecho, al recibir el 57 por ciento de los ingresos.

La dependencia tiene bajo su responsabilidad proyectos relacionados con la actividad turística, entre ellos el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, además de otras instalaciones y servicios vinculados con estas obras.

De acuerdo con el esquema aprobado en comisión, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibiría el 15 por ciento de la recaudación, mientras que el 28 por ciento restante se canalizaría a la Tesorería de la Federación.

La propuesta contempla destinar recursos adicionales al fortalecimiento de los servicios migratorios, particularmente a la modernización de infraestructura y sistemas tecnológicos utilizados para atender a los viajeros internacionales.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que la disminución del incremento inicialmente previsto responde al diálogo sostenido con representantes del sector turístico, quienes han planteado la necesidad de evitar mayores afectaciones a la competitividad de los destinos mexicanos.

La funcionaria explicó que los recursos asignados al INM permitirían actualizar los sistemas de revisión documental, los registros de entradas y salidas del país y los mecanismos de control migratorio en aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos terrestres.

Estas mejoras, sostuvo, contribuirían a agilizar los trámites de ingreso, reducir los tiempos de espera y fortalecer la seguridad en los principales puntos de acceso al territorio nacional.

Rodríguez Zamora consideró que la modernización de los servicios migratorios resulta necesaria ante el crecimiento del flujo de viajeros extranjeros y la importancia de ofrecer una atención más eficiente a quienes visitan México.

Como referencia, citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según las cuales el país recibió 59.71 millones de viajeros internacionales entre enero y julio de 2026, cantidad que representa un incremento del siete por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La propuesta de modificación al DNR todavía deberá completar el proceso legislativo correspondiente, por lo que tanto la nueva tarifa de mil 158 pesos como la distribución de los recursos permanecen sujetas a la aprobación definitiva del Congreso de la Unión.