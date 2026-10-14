Estefanía Mercado reconoce la preparación de bomberos en simulacros de alto riesgo

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PLAYA DEL CARMEN. – La presidenta municipal Estefanía Mercado reconoció la preparación, capacidad operativa y profesionalismo de los cuerpos de bomberos al presenciar tres simulacros especializados de atención a emergencias, realizados en el marco del Segundo Congreso Nacional de Bomberos, con la participación de elementos de distintas partes del país, así como de especialistas nacionales e internacionales.

La alcaldesa llegó al Centro de Entrenamiento y Capacitación Avanzada para Bomberos, acompañada por el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, donde los participantes demostraron sus habilidades técnicas y capacidad de respuesta ante escenarios de alto riesgo, mediante prácticas diseñadas para fortalecer la coordinación y la seguridad durante las labores de emergencia.

Durante la jornada, Estefanía Mercado conoció de cerca el desarrollo de estas prácticas, que permiten fortalecer la preparación de los cuerpos de bomberos y perfeccionar los protocolos de actuación ante situaciones reales, en las que la rapidez, la coordinación y la toma de decisiones son determinantes para salvaguardar vidas.

El primer ejercicio, denominado “Can Confidence”, consistió en una intervención ante un escenario simulado de incendio en una vivienda, en el que los bomberos pusieron en práctica técnicas de ingreso, búsqueda y reconocimiento del entorno para localizar posibles víctimas, identificar focos de fuego y actuar de manera coordinada.

El segundo simulacro estuvo dedicado al “Rescate en Acantilados”, una maniobra especializada que exige preparación técnica, precisión y trabajo en equipo para auxiliar a personas en zonas de difícil acceso, donde las condiciones del terreno representan un desafío adicional para los equipos de emergencia.

La tercera demostración, denominada “En Primera Línea”, se enfocó en las técnicas de combate directo al fuego mediante el uso del agua, elemento fundamental para controlar y extinguir incendios, con procedimientos orientados a lograr intervenciones eficaces y seguras.

Con estas actividades, Playa del Carmen fortalece su papel como sede de capacitación especializada y contribuye al desarrollo de cuerpos de bomberos mejor preparados para enfrentar situaciones de riesgo, proteger la integridad de la población y responder con eficacia ante cualquier emergencia.