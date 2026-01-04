Diputados se asignan aumento equivalente a un año de salario mínimo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las y los diputados federales de todos los partidos políticos iniciarán el 2026 sin resentir la llamada “cuesta de enero”, luego de aprobar un incremento a su salario y prestaciones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, durante la discusión y aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados avaló una modificación que permitirá a cada legislador recibir más de 113 mil pesos adicionales a lo largo del año.

De acuerdo con el documento aprobado, cada diputada y diputado percibirá ingresos netos anuales por un millón 307 mil pesos, lo que representa un aumento de 113 mil 739 pesos respecto a 2025, cuando sus percepciones fueron de un millón 193 mil pesos.

Este incremento equivale aproximadamente al ingreso anual de una persona trabajadora que percibe el salario mínimo, estimado en 9 mil 450 pesos mensuales.

Las percepciones de las y los legisladores quedarán integradas de la siguiente manera:

Salario base : 62 mil pesos anuales (alrededor de 5 mil 200 pesos mensuales), que junto con compensaciones eleva su ingreso mensual a más de 110 mil 570 pesos.

: 62 mil pesos anuales (alrededor de 5 mil 200 pesos mensuales), que junto con compensaciones eleva su ingreso mensual a más de 110 mil 570 pesos. Aguinaldo : 147 mil pesos.

: 147 mil pesos. Seguro de vida institucional : cerca de 60 mil pesos.

: cerca de 60 mil pesos. Apoyo para el pago del ISR del aguinaldo: 67 mil 785 pesos.

La aprobación de este ajuste salarial se dio de manera paralela a la autorización de nuevos impuestos y aumentos a gravámenes que impactan directamente a productos de consumo cotidiano para millones de personas en el país.

Entre las modificaciones aprobadas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) destacan los incrementos a:

Refrescos y bebidas azucaradas : de 1.64 a 3.8 pesos por litro.

: de 1.64 a 3.8 pesos por litro. Bebidas light, cero o con edulcorantes : 1.5 pesos por litro.

: 1.5 pesos por litro. Cigarrillos: aumento de hasta 20 por ciento por cajetilla.

Asimismo, se avalaron ajustes fiscales que afectan a casinos, accesos a museos y operaciones de venta realizadas a través de plataformas digitales.

Previo a la aprobación del Presupuesto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó públicamente que existiera un aumento a las percepciones de las y los legisladores.

“No hay aumentos de ningún tipo ni tampoco a ninguna prestación. No miento, no hay ningún aumento. Lo que hoy se recibió como dieta será lo mismo para el próximo año”, afirmó el 3 de noviembre ante medios de comunicación.

Sin embargo, dicha declaración quedó en entredicho tras la publicación del Presupuesto de Egresos de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, donde se formalizó el incremento a sus ingresos y prestaciones como funcionarios públicos.