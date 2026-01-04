“Ni Bolívar ni Lincoln lo aprobarían”: AMLO critica captura de Maduro

Comparte esta Noticia

TABASCO.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente a través de sus redes sociales para fijar postura sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, operación que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y que ha generado una fuerte reacción internacional, particularmente en América Latina.

López Obrador calificó la operación denominada “Resolución Absoluta” como un acto de tiranía por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y sostuvo que figuras históricas como Simón Bolívar y Abraham Lincoln no avalarían una acción de este tipo.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, expresó el exmandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además de condenar la intervención militar y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores —quienes enfrentarán un proceso judicial por cargos de narcoterrorismo—, López Obrador dirigió un mensaje directo a Trump, en el que le pidió no dejarse llevar por posiciones extremas dentro de su propio gobierno.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. La efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, señaló.

El pronunciamiento del expresidente concluye con una cita de Benito Juárez y con una muestra de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde temprana hora de este sábado 3 de enero condenó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”, concluyó López Obrador.